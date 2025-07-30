Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ в I полугодии снизилась на 7,5%

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ за первое полугодие текущего года составила 327,7 млрд рублей по сравнению с 345,8 млрд рублей годом ранее (на 7,5% меньше), сообщила компания.

Выручка НК упала на 4,9% - до 1 трлн 398,5 млрд рублей, себестоимость сократилась на 4,8% - до 982 млрд рублей. В результате валовая прибыль "ЛУКОЙЛа" снизилась на 5,1% - до 416,4 млрд рублей.

Прибыль от продаж компании в первом полугодии составила 320,7 млрд рублей, что на 9,3% меньше, чем годом ранее. Прибыль до налогообложения оказалась ниже на 7,5% - 346,7 млрд рублей.