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США на месяц отложили санкции против сербской NIS

США на месяц отложили санкции против сербской NIS
Фото: Максим Конанков/ТАСС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Минфин США на месяц отложил введение санкций против сербской нефтяной промышленности, передает телеканал РТС со ссылкой на министра энергетики Сербии Дубравку Джедович-Ханданович.

В сообщении отмечается, что санкции отложены до 27 августа 2025 года. Это не первый раз, когда американский Минфин принимает решение повременить с введением этих ограничительных мер, касающихся компании NIS.

Ранее в июле министр сообщала, что переговоры Сербии с США по этому вопросу идут сложно.

В конце июня Минфин США дал очередную отсрочку до 29 июля по применению санкций в отношении NIS. 10 января США ввели санкции против двух российских нефтяных компаний - "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", а также их дочерних компаний. В SDN List включена и сербская "дочка" "Газпром нефти" - NIS. Затем США переносили введение санкций в отношении NIS.

В конце февраля "Газпром нефть" передала "Газпрому" 5,15% акций NIS. Теперь у "Газпром нефти" - 44,85% акций NIS, у "Газпрома" - 11,3%. Еще 29,87% акций NIS находится в собственности Сербии, остальное - у миноритарных акционеров.

Президент Сербии Александр Вучич сообщал, что США требуют полного вывода российского капитала из NIS. При этом он напоминал, что правительство Сербии в 2008 году продало контроль в NIS российской "Газпром нефти", и за прошедшие годы российская компания и NIS способствовали получению значительных доходов в бюджет Сербии, а также развитию многих проектов.

NIS - единственная компания в Сербии, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов Сербии, сеть АЗС NIS представлена в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, включая в общей сложности более 400 станций.

США NIS Сербия
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