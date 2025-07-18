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Сербская NIS в пятый раз попросила США об отсрочке санкций

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Сербская NIS в пятый раз попросила Минфин США о предоставлении отсрочки от санкций - теперь после 29 июля, говорится в сообщении компании.

Ранее Сербия четыре раза получала от США отсрочки санкций против NIS, в последний раз санкции были отложены до 29 июля.

Как сообщалось, 10 января США ввели санкции против двух российских нефтяных компаний - "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", а также их дочерних компаний. В SDN List включена и сербская "дочка" "Газпром нефти" - NIS. Затем США переносили введение санкций в отношении NIS.

В конце февраля "Газпром нефть" передала "Газпрому" 5,15% акций NIS. Теперь у "Газпром нефти" - 44,85% акций NIS, у "Газпрома" - 11,3%. Еще 29,87% акций NIS находится в собственности Сербии, остальное - у миноритарных акционеров.

Президент Сербии Александр Вучич сообщал, что США требуют полного вывода российского капитала из NIS. При этом он напоминал, что правительство Сербии в 2008 году продало контроль в NIS российской "Газпром нефти", и за прошедшие годы российская компания и NIS способствовали получению значительных доходов в бюджет Сербии, а также развитию многих проектов.

NIS - единственная компания в Сербии, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов Сербии, сеть АЗС NIS представлена в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, включая в общей сложности более 400 станций.

NIS Сербия США
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