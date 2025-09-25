Поиск

Вучич ждет введения санкций США против NIS 1 октября

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - США планируют ввести санкции против сербской нефтяной компании NIS 1 октября, заявил президент Сербии Александр Вучич. Об этом сообщает сербский телеканал РТС.

"Мне кажется, американцы продлили отсрочку на введение санкций всего на четыре дня - с 27 сентября до 1 октября. Таким образом, с 1 октября будут введены санкции против NIS", - сказал он.

Ранее на этой неделе Вучич сообщал, что продолжает переговоры с США о новой отсрочке введения санкций в отношении NIS, однако предупредил, что процесс идет непросто.

"Я просил отложить их еще на месяц-два, но хочу сказать, что это будет непросто", - заявил президент Сербии в Нью-Йорке, говоря о встрече с госсекретарем США Марко Рубио.

В августе Минфин США в очередной раз отложил на месяц - до 26 сентября - введение санкций против NIS. Вашингтон уже несколько раз продлевал отсрочку на вступление в силу таких ограничительных мер.

10 января США ввели санкции против двух российских нефтяных компаний - "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", а также их дочерних компаний. В SDN List включена и сербская "дочка" "Газпром нефти" - NIS.

В конце февраля "Газпром нефть" передала "Газпрому" 5,15% акций NIS. Теперь у нее - 44,85% акций NIS, у "Газпрома" - 11,3%. Еще 29,87% акций NIS находится в собственности Сербии, остальное - у миноритарных акционеров.

Вучич сообщал, что США требуют полного вывода российского капитала из NIS. При этом он напоминал, что правительство Сербии в 2008 году передало контроль в ней "Газпром нефти", и за прошедшие годы российская компания и NIS способствовали получению значительных доходов в бюджет Сербии, а также развитию многих проектов.

NIS - единственная компания в Сербии, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов Сербии, сеть АЗС NIS представлена в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, включая в общей сложности более 400 станций.

