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Bloomberg сообщил, что власти Индии не запрещали своим НПЗ покупку нефти из РФ

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Власти Индии не вводили запрет для своих компаний на покупку российской нефти, сообщает в воскресенье Bloomberg со ссылкой на источники.

"Индия не давала своим НПЗ распоряжение о прекращении покупок российской нефти, сообщили знакомые с этим вопросом источники", - отмечается в сообщении. В нем подчеркивается, что несколько дней назад президент США Дональд Трамп раскритиковал Дели за покупку нефти из РФ и пригрозил дополнительными ограничениями в сфере торговли.

"Как государственные, так и частные НПЗ имеют право покупать сырье там, где они считают нужным. Покупка нефти - это коммерческое решение, принимаемое самими компаниями", - пишет агентство со ссылкой на своих собеседников.

Накануне индийское агентство ANI со ссылкой на источники сообщало, что Индия по-прежнему ведет закупки нефти у России.

нефть Индия
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