Моди заявил, что Индии нужно опираться на собственную экономику

Нарендра Моди Фото: Kin Cheung - WPA Pool/Getty Images

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Премьер Индии Нарендра Моди заявил в субботу, что в связи с вызовами сегодняшнего дня страна должна быть настороже и полагаться на собственный экономический потенциал.

"Вокруг царит атмосфера глобальной нестабильности. Все страны сосредоточены на своих интересах. Индия станет третьей экономикой мира, и поэтому Индии нужно быть начеку, когда речь заходит об ее экономических интересах", - приводит Hindustan Times слова Моди с митинга в Варанаси.

Премьер призвал деловые круги и граждан поддерживать национальное производство. "Мы будем покупать лишь вещи, сделанные индийцами. Нам нужно поддержать местное производство", - подчеркнул Моди.

Он добавил, что коммерческий сектор должен сделать приоритетом производство в Индии, особенно в связи с непростой международной обстановкой.

Издание отмечает, что Моди не упоминал президента США Дональда Трампа, который ранее дал негативную оценку состоянию индийской экономики.

Кроме того, Моди сделал предупреждение в адрес Пакистана, что Индия даст решительный ответ на его агрессивные действия. "Ракеты BrahMos теперь собирают в Лакхнау. (...) Если Пакистан вновь совершит проступок, ракеты, произведенные в штате Уттар-Прадеш, уничтожат террористов", - сказал он.

30 июля Трамп объявил о введении США 25-процентных пошлин на индийский экспорт. Он добавил, что Индия "всегда покупала подавляющее большинство своего военного оборудования у России и, наряду с Китаем, является крупнейшим покупателем энергоносителей у России". Поэтому, подчеркнул Трамп, с 1 августа "для Индии вводятся штрафы" за данную политику.

Затем Трамп выступил с заявлением в соцсети Truth Social, в котором назвал индийскую экономику "мертвой". Трамп заявил, что США имели очень мало экономических связей с Индией из-за ее высоких пошлин, "одних из самых высоких в мире". Кроме того, Трамп выражал надежду на то, что Индия прекратить покупать российскую нефть.

Однако в индийском МИД отрицали предположения, что в отношениях Индии с США существует напряженность после введения пошлин на индийские товары в размере 25%. Агентство Bloomberg со ссылкой на источник передавало, что в Дели рассчитывают на продолжение диалога с США по торговым вопросам, ожидают делегации США 25 августа.

В субботу индийское агентство ANI и американская газета The New York Times сообщили со ссылкой на источники, что Индия по-прежнему ведет закупки нефти у России.