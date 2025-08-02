Агентство ANI сообщило о продолжении закупки Индией российской нефти

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Индия по-прежнему ведет закупки нефти у России, сообщает в субботу индийское агентство ANI со ссылкой на источники.

"Индийские нефтеперерабатывающие предприятия продолжают получать нефть от российских поставщиков, заявили источники ANI. (...) Собеседники опровергли сообщения СМИ, будто Индия прекратила приобретение российской нефти", - передает агентство.

Собеседники ANI уточнили, что решения о поставках принимают исходя из цены, логистики, запасов товара и других экономических факторов; при этом Индия учитывает свои национальные интересы и обеспечивает стабильность международных энергетических рынков.

"В нынешних сложных условиях Индия - третий в мире потребитель энергии, зависящий на 85% от поставок нефти - стратегически адаптировалась к поиску источников снабжения, чтобы обеспечить себе доступные энергоресурсы, при уважении к международным нормам", - пояснили источники.

Они напомнили, что российская нефть никогда не находилась под санкциями, в отношении нее лишь действовал "потолок" цен в $60, который соблюдала индийская сторона. Источники ANI заверили, что нефтепереработчики Индии не закупали нефть из Ирана и Венесуэлы, находящуюся под санкциями США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вводит 25% пошлины на индийские товары, а также "штрафы" за покупку Индией российских нефти и оружия.

Позднее Трамп выразил надежду на то, что Индия прекратить покупать российскую нефть. "Как я понимаю, Индия больше не собирается покупать нефть у России. Это то, что я слышал. Я не знаю, правильно это или нет", - сказал он журналистам.

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News в четверг назвал Индию "союзником" и "стратегическим партнером", но отметил, что покупка Дели российской нефти остается "источником раздражения" и мешает развитию американо-индийских отношений.