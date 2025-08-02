В Белом доме надеются на прекращение закупок Индией нефти из РФ

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Индия прекратить покупать российскую нефть.

"Как я понимаю, Индия больше не собирается покупать нефть у России. Это то, что я слышал. Я не знаю, правильно это или нет", - сказал он журналистам.

При этом он добавил, что это было бы "хорошим шагом" со стороны Дели.

Ранее Трамп заявил, что введет 25% пошлины на индийские товары "плюс неуказанный штраф" за покупку российских нефти и оружия.

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News в четверг назвал Индию "союзником" и "стратегическим партнером", но отметил, что покупка Дели российской нефти остается "источником раздражения" и мешает развитию американо-индийских отношений.