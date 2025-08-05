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Нефтяники в июле получили почти 60 млрд руб. по демпферу

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в июле 2025 года составили 59,9 млрд рублей, сообщается в материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, размещенных на сайте Минфина.

В июне аналогичные выплаты составили 34,5 млрд рублей. В мае они находились на уровне 42,5 млрд рублей, в апреле - 62,7 млрд рублей, в марте - 100,3 млрд рублей, в феврале - 148,3 млрд рублей, а в январе - 156,4 млрд рублей. Таким образом, в июле впервые в 2025 году прервалась тенденция к снижению выплат от месяца к месяцу.

Совокупно за прошедшие семь месяцев демпферные выплаты нефтяным компаниям составили 604,6 млрд рублей.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее заявлял, что объем выплат нефтяникам по демпферу в 2025 году ожидается на 1,4 трлн рублей ниже плана - порядка 2,6 трлн рублей. "Цены упали, соответственно, и доходов стало поменьше, меньше будем возвращать нефтяникам", - говорил он.

Власти выплачивают демпфер как субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках.

По итогам 2024 года нефтяные компании благодаря демпферному механизму получили из бюджета 1,815 трлн рублей, за 2023 год - 1,588 трлн руб., за 2022 год - 2,171 трлн рублей, за 2021 год - 674,5 млрд рублей. В 2020 году из-за рыночной конъюнктуры они заплатили в бюджет по топливному демпферу 356,6 млрд рублей. В 2019 году бюджет вернул нефтяным компаниям по демпферу 282,2 млрд рублей.


Минфин
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