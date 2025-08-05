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Saudi Aramco ожидает во II полугодии роста спроса на нефть на 2 млн б/с

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Saudi Aramco ждет спроса на нефть во второй половине 2025 года примерно на 2 млн баррелей в сутки выше, чем в первом полугодии, заявил глава компании Амин Нассер в ходе конференции с аналитиками.

"Мы всегда используем сторонние прогнозы, и диапазон (роста спроса - ИФ), который вы видите в разных прогнозах, составляет от 1,1 до 1,3 (млн б/с год к году - ИФ). (...) Учитывая то, что мы видим на рынке, с которым имеем дело, мы ожидаем, что реализуется верхняя граница этого диапазона, особенно зная, что произошло в первой половине года. И, основываясь на опыте прошлых лет, вы знаете, что во второй половине года мы видим рост на 2% из-за сезонности. Если задуматься об этом, может быть и 2 миллиона баррелей дополнительного спроса, которые мы увидим во второй половине года. И если посмотреть на мировые коммерческие запасы, мы все еще продолжаем оставаться ниже среднего пятилетнего уровня. Таким образом, мы видим сильные фундаментальные факторы спроса и предложения", - рассуждает он.

Нассер отметил, что здоровый спрос наблюдается со стороны Китая: "Даже с учетом введения пошлин (США в отношении Китая - ИФ), спрос там по-прежнему остается на уровне 17,5 млн баррелей в сутки с ростом примерно на 200 тысяч баррелей в этом году".

По разным оценкам (S&P, IEA, WoodMac, Rystad, JP Morgan и ОПЕК), рост мирового спроса на нефть в первом полугодии составил от 0,7 до 1,4 млн б/с год к году, в третьем квартале ожидается в диапазоне от 0,4 до 1,5 млн б/с.

Июльский прогноз аналитиков ОПЕК на 2025 год предусматривает оценку мирового спроса на нефть в I квартале в 104,33 млн б/с, во II-м - в 104,3 млн б/с, в III-м - в 105,53 млн б/с, в IV-м - в 106,36 млн б/с.

Saudi Aramco Амин Нассер ОПЕК США Китай
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