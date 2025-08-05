ВР отмечает низкие коммерческие запасы нефти на рынке

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов находятся на низком уровне, поэтому на рынке будет сохраняться волатильность, считают в BP plc.

Комментируя перспективы нефтяного трейдинга в ходе телеконференции, глава компании Мюррей Очинклосс заметил, что коммерческие запасы нефти находятся на довольно низком уровне, поэтому "вероятно, что в случае возникновения аварий на объектах, рынок может быть довольно волатильным". По его словам, это вероятно в третьем квартале и, возможно, в начале четвертого квартала.

"В четвертом квартале мы видим больше предложения нефти со стороны стран ОПЕК, и условия для торговли будут сильно зависеть от действий ОПЕК+, а также санкций в отношении российской и иранской нефти. Поэтому я бы ожидал сильной волатильности на рынке", - сказал Очинклосс.

Он считает, что рынок дизтоплива и авиакеросина также характеризуется исторически низким уровнем коммерческих запасов на фоне выбытия нескольких нефтеперерабатывающих мощностей (Dos Bokas в Мексике, Dangote в Нигерии, Prax в Великобритании, калифорнийские НПЗ).

"Вместо того, чтобы увеличивать мощности, не-китайские, мы в основном находимся на том же уровне, в то время как общий спрос на энергию продолжает расти на 1%", - заметил глава ВР.

По его оценке, в начале 2026 года на рынке сохранится напряженность.