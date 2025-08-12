Суд отказался штрафовать Росреестр за длительный арест недвижимости СП "Сахалин-Шельф-Сервис"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Сахалинской области не удовлетворил иск совместного предприятия ООО "Сахалин-Шельф-Сервис" (работает на углеводородных шельфовых проектах Сахалина и Камчатки) о наложении штрафа на управление Росреестра по региону, говорится в картотеке арбитражных дел.

"Определение суда - об отказе в наложении судебного штрафа", - говорится в картотеке.

Такое решение суд принял на заседании 11 августа.

Как сообщалось, 18 июля "Сахалин-Шельф-Сервис" в рамках разбирательств по иску Генпрокуратуры о выводе из-под управления государства доли в этом СП подало в суд заявление, попросив наложить на Росреестр судебный штраф за неисполнение решения от 23 июня 2025 года, так как федеральное ведомство "до настоящего времени не погасило регистрационные записи о наличии ареста на объектах недвижимости СП ООО "Сахалин-Шельф-Сервис".

Ранее суд отмечал, что в отношении СП по ходатайствам компании уже дважды (31 марта и 6 мая 2025 года) выносил определения "об изменении и отмене в части обеспечительных мер". В окончательном решении по иску Генпрокуратуры от 23 июня 2025 года суд полностью отменил обеспечительные меры.

В феврале 2025 года у Генпрокуратуры возникли претензии относительно 52,58% доли в СП, принадлежащей "Восток-Инкому", ведомство намерено было взыскать ее в доход РФ. К иностранным совладельцам СП у Генпрокуратуры претензий не было. Японская Marubeni Corp. владеет в СП 25,77%, 21,64% - американская International Development Services Inc. Ответчиками по иску выступали Сергей Богданчиков, Марк Гарбер и кипрские Panlaw Services Limited, Cypcoservice Limited, Calmco Holding Ltd, Ilion Nominees Limited, Olycrown Limited, Lightflow Limited, Fontpark Limited, Elpico Nominees Limited.

Богданчиков в 1998-2010 годах возглавлял НК "Роснефть", а до этого в течение двух лет был гендиректором АО "НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз". Также он являлся председателем совета директоров сахалинской компании, а партнер GHP Group Гарбер был членом совета.

Тогда же суд по требованию Генпрокуратуры наложил обеспечительные меры в части запрета на выплату дивидендов, открытия новых банковских счетов, отчуждения активов и других действий.

В исковом заявлении Генпрокуратуры говорилось, что, по данным итогов надзорных проверок, Богданчиков, будучи президентом "Роснефти", "использовал свое служебное положение в целях незаконного обогащения" и реализовал схему по выводу из-под управления государства долей в совместном предприятии "Сахалин-Шельф-Сервис". В ходе ряда сделок доля с активами в 900 млн рублей была продана за 44 тыс. рублей. Конечным владельцем одного из акционеров СП - "Восток-Инкома" - в 2010 году стали кипрские компании, которые в 2020 году приобрели Богданчиков и Гарбер.

В июне текущего года катарская компания "Текнолоджи бридж фо ресерч энд девелопмент КСТП-ЛЛС" (Technology bridge for research and development KSTP LLC) приобрела 52,58% доли СП, принадлежавшей "Восток-Инкому". В связи с чем Генпрокуратура заявила суду об отказе в своих исковых требованиях. 23 июня 2025 года Арбитражный суд Сахалинской области прекратил судебное разбирательство по иску.