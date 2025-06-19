Спорная доля СП "Сахалин-Шельф-Сервис" перешла компании из Катара

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Катарская компания "Текнолоджи бридж фо ресерч энд девелопмент КСТП-ЛЛС" (Technology bridge for research and development KSTP LLC) стала владельцем 52,58% долей в совместном предприятии "Сахалин-Шельф-Сервис" (обслуживает шельфовые проекты на Сахалине), говорится в ЕГРЮЛ.

Ранее эта доля принадлежала "Восток-Инкому". В феврале 2025 года, как сообщалось, у Генпрокуратуры возникли претензии касаемо этой доли: ведомство намерено взыскать ее в доход РФ. К иностранным совладельцам СП у Генпрокуратуры претензий нет. Японская Marubeni Corp. владеет там 25,77%, 21,64% - американская International Development Services Inc.

Тогда же суд по требованию Генпрокуратуры наложил обеспечительные меры в части запрета на выплату дивидендов, открытия новых банковских счетов, отчуждения активов и других действий. Однако после нескольких заявлений суд 6 мая удовлетворил ходатайство о снятии запретов.

Генпрокуратура подавала иск к Сергею Богданчикову, Марку Гарберу и кипрским Panlaw Services Limited, Cypcoservice Limited, Calmco Holding Ltd, Ilion Nominees Limited, Olycrown Limited, Lightflow Limited, Fontpark Limited, Elpico Nominees Limited.

Богданчиков в 1998-2010 годах возглавлял НК "Роснефть", а до этого в течение двух лет был гендиректором АО "НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз". Также он являлся председателем совета директоров сахалинской компании, а партнер GHP Group Гарбер был членом совета.

В исковом заявлении Генпрокуратуры говорится, что, по данным итогов надзорных проверок, Богданчиков, будучи президентом "Роснефти", "использовал свое служебное положение в целях незаконного обогащения" и реализовал схему по выводу из-под управления государства долей в совместном предприятии "Сахалин-Шельф-Сервис". В ходе ряда сделок доля с активами в 900 млн рублей была продана за 44 тыс. рублей. Конечным владельцем одного из акционеров СП - "Восток-Инкома" - в 2010 году стали кипрские компании, которые в 2020 году приобрели Богданчиков и Гарбер.

Ближайшее заседание по рассмотрению этого дела назначено на 23 июня.

