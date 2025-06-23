Поиск

Суд прекратил рассмотрение иска Генпрокуратуры к Богданчикову, Гарберу и кипрским компаниям

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Сахалинской области прекратил судебное разбирательство по иску Генпрокуратуры РФ о выводе из-под управления государства доли в совместном предприятии "Сахалин-Шельф-Сервис", которое обслуживает шельфовые проекты на Сахалине, сообщается в картотеке арбитражных дел.

"Прекратить производство", - такое решение суд принял 23 июня. Так как разбирательство по делу проходило в закрытом режиме, детали решения суда неизвестны. Но, как сообщалось ранее, в июне текущего года катарская компания "Текнолоджи бридж фо ресерч энд девелопмент КСТП-ЛЛС" (Technology bridge for research and development KSTP LLC) стала владельцем 52,58% доли в СП "Сахалин-Шельф-Сервис", по которой у Генпрокуратуры возникли претензии.

17 июня Пятый арбитражный апелляционный суд во Владивостоке также прекратил производство по апелляционной жалобе СП: компания подала эту жалобу в конце мая после того, как 6 мая Арбитражный суд Сахалинской области рассмотрел очередное заявление "Сахалин-Шельф-Сервис" об отмене обеспечительных мер и удовлетворил его.

Как сообщалось, 52,58% доли в СП, которую в июне текущего года приобрела катарская компания, ранее принадлежала "Восток-Инкому". В феврале 2025 года у Генпрокуратуры возникли претензии по этой доле: ведомство намерено было взыскать ее в доход РФ. К иностранным совладельцам СП у Генпрокуратуры претензий нет. Японская Marubeni Corp. владеет там 25,77%, 21,64% - американская International Development Services Inc.

Тогда же суд по требованию Генпрокуратуры наложил обеспечительные меры в части запрета на выплату дивидендов, открытия новых банковских счетов, отчуждения активов и других действий. Однако после нескольких заявлений суд 6 мая удовлетворил ходатайство о снятии запретов.

Генпрокуратура подавала иск к Сергею Богданчикову, Марку Гарберу и кипрским Panlaw Services Limited, Cypcoservice Limited, Calmco Holding Ltd, Ilion Nominees Limited, Olycrown Limited, Lightflow Limited, Fontpark Limited, Elpico Nominees Limited.

Богданчиков в 1998-2010 годах возглавлял НК "Роснефть", а до этого в течение двух лет был гендиректором АО "НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз". Также он являлся председателем совета директоров сахалинской компании, а партнер GHP Group Гарбер был членом совета.

В исковом заявлении Генпрокуратуры говорится, что, по данным итогов надзорных проверок, Богданчиков, будучи президентом "Роснефти", "использовал свое служебное положение в целях незаконного обогащения" и реализовал схему по выводу из-под управления государства долей в совместном предприятии "Сахалин-Шельф-Сервис". В ходе ряда сделок доля с активами в 900 млн рублей была продана за 44 тыс. рублей. Конечным владельцем одного из акционеров СП - "Восток-Инкома" - в 2010 году стали кипрские компании, которые в 2020 году приобрели Богданчиков и Гарбер.

Генпрокуратура Сергей Богданчиков СП "Сахалин-Шельф-Сервис" Сахалинская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

В результате атаки БПЛА на промышленном предприятии Ростовской области произошло возгорание

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

МИД РФ подтвердил приезд министра иностранных дел Ирана в Москву для переговоров

МИД РФ подтвердил приезд министра иностранных дел Ирана в Москву для переговоров

Лев напал на владельца парка "Тайган" Олега Зубкова

Что произошло за день: воскресенье, 22 июня

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Иран после атаки США: есть ли риск внутреннего раскола?

Иран после атаки США: есть ли риск внутреннего раскола?

Путин поддержал предложение о ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные вузы

Путин поддержал предложение о ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные вузы

Путин назвал важной обратную связь от учащихся и педагогов по учебникам истории

Самолет после взлета вынужденно вернулся в Омск по технической причине

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Глава МИД Ирана проведет переговоры в РФ в понедельник

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

В МИД РФ заявили о нарушении Штатами международного права на фоне ударов по Ирану

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана333 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6596 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе427 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });