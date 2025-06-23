Суд прекратил рассмотрение иска Генпрокуратуры к Богданчикову, Гарберу и кипрским компаниям

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Сахалинской области прекратил судебное разбирательство по иску Генпрокуратуры РФ о выводе из-под управления государства доли в совместном предприятии "Сахалин-Шельф-Сервис", которое обслуживает шельфовые проекты на Сахалине, сообщается в картотеке арбитражных дел.

"Прекратить производство", - такое решение суд принял 23 июня. Так как разбирательство по делу проходило в закрытом режиме, детали решения суда неизвестны. Но, как сообщалось ранее, в июне текущего года катарская компания "Текнолоджи бридж фо ресерч энд девелопмент КСТП-ЛЛС" (Technology bridge for research and development KSTP LLC) стала владельцем 52,58% доли в СП "Сахалин-Шельф-Сервис", по которой у Генпрокуратуры возникли претензии.

17 июня Пятый арбитражный апелляционный суд во Владивостоке также прекратил производство по апелляционной жалобе СП: компания подала эту жалобу в конце мая после того, как 6 мая Арбитражный суд Сахалинской области рассмотрел очередное заявление "Сахалин-Шельф-Сервис" об отмене обеспечительных мер и удовлетворил его.

Как сообщалось, 52,58% доли в СП, которую в июне текущего года приобрела катарская компания, ранее принадлежала "Восток-Инкому". В феврале 2025 года у Генпрокуратуры возникли претензии по этой доле: ведомство намерено было взыскать ее в доход РФ. К иностранным совладельцам СП у Генпрокуратуры претензий нет. Японская Marubeni Corp. владеет там 25,77%, 21,64% - американская International Development Services Inc.

Тогда же суд по требованию Генпрокуратуры наложил обеспечительные меры в части запрета на выплату дивидендов, открытия новых банковских счетов, отчуждения активов и других действий. Однако после нескольких заявлений суд 6 мая удовлетворил ходатайство о снятии запретов.

Генпрокуратура подавала иск к Сергею Богданчикову, Марку Гарберу и кипрским Panlaw Services Limited, Cypcoservice Limited, Calmco Holding Ltd, Ilion Nominees Limited, Olycrown Limited, Lightflow Limited, Fontpark Limited, Elpico Nominees Limited.

Богданчиков в 1998-2010 годах возглавлял НК "Роснефть", а до этого в течение двух лет был гендиректором АО "НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз". Также он являлся председателем совета директоров сахалинской компании, а партнер GHP Group Гарбер был членом совета.

В исковом заявлении Генпрокуратуры говорится, что, по данным итогов надзорных проверок, Богданчиков, будучи президентом "Роснефти", "использовал свое служебное положение в целях незаконного обогащения" и реализовал схему по выводу из-под управления государства долей в совместном предприятии "Сахалин-Шельф-Сервис". В ходе ряда сделок доля с активами в 900 млн рублей была продана за 44 тыс. рублей. Конечным владельцем одного из акционеров СП - "Восток-Инкома" - в 2010 году стали кипрские компании, которые в 2020 году приобрели Богданчиков и Гарбер.