Российских экспортеров зерна предупредили о росте конкуренции на мировом рынке

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Российских экспортеров зерна, прежде всего пшеницы, ждет усиление конкуренции на мировом рынке, считает начальник аналитического управления федерального центра "Агроэкспорт" Алена Шаткова. Она заявила об этом на отраслевой сессии выставки "Агро-2025".

"У нас есть очень высокие риски возрастающей конкуренции в странах Африки, в частности в субсахарской Африке. В Северной Африке в зону риска попадают Марокко, Алжир. Возрастает конкуренция и на Ближнем Востоке", - сказала Шаткова.

Одной из причин она назвала восстановление производства пшеницы в странах Евросоюза, которые могут увеличить поставки на свои традиционные рынки, в том числе в Марокко. Кроме того, дополнительное давление может оказать украинская пшеница, которая лишилась льгот на поставки в ЕС и может быть перенаправлена на другие рынки.

Шаткова сообщила, что в этом сезоне стоит ожидать мирового роста производства пшеницы, ячменя, кукурузы, что "безусловно, будет давить на цены". "Если посмотрим на страны Северного полушария, то в целом у всех ключевых экспортеров пшеницы - это Россия, ЕС, Канада, США, Украина - ожидается либо восстановление производства, либо сохранение на средних уровнях, а наибольший прирост ожидается по странам ЕС. Соответственно, стоит ожидать, что и экспортное предложение будет на довольно высоком уровне, - сказала она. - Во второй половине сезона подключаются страны Южного полушария, здесь важные экспортеры Австралия и Аргентина, у которых также ожидаются неплохие производственные показатели и, как следствие, они смогут поставить на рынок также неплохой объем".

Как сказано в презентации эксперта, предложение пшеницы со стороны ЕС в 2025/26 сезоне (начался 1 июля 2025 года) увеличится до 32,5 млн тонн с 26,5 млн тонн в прошлом сезоне, США - до 23,1 млн тонн с 22,5 млн тонн, Австралии - до 28 млн тонн с 23 млн тонн, Аргентины - до 13 млн тонн с 11 млн тонн соответственно.

"С другой стороны, восстанавливается мировой импортный спрос на пшеницу со стороны азиатского региона. Прежде всего, предполагается увеличение импорта со стороны Индонезии и также восстановление спроса со стороны Китая, который в прошлом году довольно-таки жестко рухнул в импорте", - сказала Шаткова.

По ее оценке, импортный спрос в странах Северной Африки и субсахарской Африки будет стабильным, на уровне прошлого сезона. "Если посмотрим на Ближний Восток, то здесь импортный потенциал довольно прилично вырастет, катализатором выступает Турция, которая в прошлом году вводила запрет на импорт пшеницы, а в этом году, на фоне неблагоприятных погодных условий, скорее всего, снизит производство. Ожидается, что она восстановит свой импорт примерно до 7,5 млн тонн", - сказала она.

Говоря об экспорте из России, Шаткова напомнила, что российская пшеница в последние годы занимает до четверти мирового рынка. Российская пшеница доминирует на рынках Египта, Бангладеш, Турции, Саудовской Аравии, ключевыми покупателями российского ячменя являются Турция, Саудовская Аравия, Иран.

По ее словам, экспорт пшеницы в прошлом сезоне составил 43,5 млн тонн, что ниже прошлого рекордного сезона (54,1 млн тонн). "Но в то же время здесь есть свои достижения. При этом стоит отметить, что немного сместилась география. Больший акцент по итогам прошлого сезона был сделан на странах Африки. Северная Африка - это традиционно Египет, ключевой импортер, но при этом также Алжир неплохие объемы закупил и довольно прилично выросли поставки в направлении Марокко", - сообщила она, отметив также среди африканских стран Нигерию, Кению, Танзанию.

"Что касается азиатского направления, то здесь на фоне снижения нашего предложения и роста предложений со стороны Аргентины и Австралии фиксировалась некоторая просадка по направлениям, но в то же время мы сохранили ключевые позиции на рынке Бангладеш, Ирана, Индонезии", - заявила эксперт.