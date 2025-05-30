Глава Союза экспортеров и производителей зерна: конъюнктура рынка для экспортеров зерна сейчас крайне напряженная

Дмитрий Сергеев рассказал о ситуации на зерновом рынке и о потенциале наращивания экспорта

Глава Союза экспортеров и производителей зерна: конъюнктура рынка для экспортеров зерна сейчас крайне напряженная Фото: Пресс-служба

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В эти дни в Сочи участники IV Всероссийского зернового форума обсуждают вопросы развития зерновой отрасли российского АПК с точки зрения как производства, так и экспорта. Россия, традиционно занимающая лидерскую позицию на мировом рынке пшеницы, в этом году снижает поставки, экспортные операции теряют рентабельность.

О том, что стало причиной такой динамики, по каким направлениям есть потенциал наращивания экспорта, какую роль в активизации торговли может сыграть зерновая биржа БРИКС, в интервью "Интерфаксу" рассказал председатель правления Союза экспортеров и производителей зерна, генеральный директор АО "ОЗК" Дмитрий Сергеев.

- Россия в этом сельхозгоду, по прогнозам, сократит экспорт зерна, но сумеет сохранить лидирующие позиции на мировом рынке пшеницы. В чем, на ваш взгляд, кроме снижения прошлогоднего урожая, причины сокращения поставок?

- До конца текущего сезона остается месяц, и можно констатировать, что общий объем экспорта зерна будет ниже, чем в предыдущие два рекордные сельхозсезона. Но важно отметить, что экспорт сохраняется на высоком уровне. Как ожидается, на международные рынки будет поставлено до 53 млн тонн, что станет четвертым результатом в современной истории российского зернового экспорта.

Напомню: на фоне рекордных урожаев 2022-2023 годов было экспортировано более 60 млн тонн зерна в сезоне 2022/23 и более 70 млн тонн - в сезоне 2023/24.

И даже с учетом сокращения экспорта Россия сохранит за собой первое место по поставкам пшеницы, оставив далеко позади своего ближайшего конкурента - Европейский союз.

Говоря о причинах сокращения поставок, можно выделить два ключевых фактора. Во-первых, снижение спроса со стороны отдельных ключевых покупателей российского зерна по сравнению с прошлыми сезонами. Так, по итогам этого сезона импорт Турции составит лишь 3,5 млн тонн. Это почти трехкратное сокращение по сравнению с годом ранее, когда Турция импортировала 9,4 млн тонн. Иран снизил закупки пшеницы с 2,6 млн тонн в прошлом сезоне до 1 млн тонн в нынешнем.

Во-вторых, укрепление рубля, начавшееся в январе 2025 года. В первой половине сезона, которая пришлась на июль-декабрь 2024 года, наблюдался тренд на рост, пусть и с колебаниями, цен на мировом рынке пшеницы, на который наложилось постепенное ослабление рубля. Это позволяло экспортерам повышать закупочные цены, что создавало благоприятные условия для сельхозпроизводителей.

Однако с начала этого года рубль начал укрепляться: если в январе курс доллара составлял 100,5 рубля, то в апреле он снизился до 83,4 рубля. На этом фоне экспортеры были вынуждены снижать закупочные цены. Это, по понятным причинам, не соответствовало ожиданиям аграриев, которые столкнулись с ростом издержек, снижением урожая два года подряд и уменьшением запасов зерна.

- А "скрытые санкции" в отношении российского зерна, о которых много говорилось в последние годы, тоже в этом ряду? Продолжают ли они играть негативную роль?

- Вообще-то российские экспортеры уже успешно адаптировались к новой реальности, несмотря на сохраняющиеся сложности в части финансовой логистики.

- В последнее время расширилась география экспорта зерна, наша пшеница доплыла даже до Занзибара. По каким еще экспортным направлениям видите перспективы наращивания отгрузок зерна?

- Если говорить о потенциале, то прежде всего это Турция и Иран. Еще зимой наш союз озвучил свои ожидания относительно того, что в новом сезоне эти страны будут более активны на рынке. Этим прогнозам уже появились первые подтверждения: в последнее время наблюдается определенный рост активности турецких и иранских покупателей на рынке, а аналитические отчеты с первыми оценками балансов зерна в сезоне 2025/26 (начнется 1 июля - ИФ) говорят об ожидаемом увеличении импорта пшеницы Турцией до 7,5 млн тонн, что на 4 млн тонн больше, чем в сезоне 2024/25, Ираном - до 2,5 млн тонн, это на 1,5 млн тонн больше.

В целом, на текущий момент ожидается определенное увеличение спроса со стороны почти всех ключевых импортеров пшеницы: Египта, Индонезии, Бангладеш, Йемена и других.

В принципе, основные направления экспорта российских зерновых культур в текущем сезоне традиционны - Египет, Турция, Иран, Бангладеш, Саудовская Аравия. При этом Турция и Иран сохранили свои места в первой тройке импортеров, несмотря на снижение спроса, то есть о полном прекращении импорта речи не шло. Резко выросли поставки в Нигерию, Марокко, Ливан, Шри-Ланку и Южную Корею.

Если проанализировать тенденции последних двух-трех лет, то следует отметить успехи по целому ряду направлений. В Африке это Алжир, Кения, Нигерия, Ливия, Марокко, Тунис, Танзания, Судан, на Ближнем Востоке - Израиль, Йемен, ОАЭ, Оман, в Азии - Индонезия, Вьетнам, Шри-Ланка. В этом же ряду и Мексика.

За последние сезоны в разы или даже на порядок выросли отгрузки в Алжир, Израиль, Кению, Китай, Ливию, Марокко. В направлении Джибути, Гамбии, ЦАР, Эритреи поставки осуществлялись впервые.

- Что показал опыт расширения поставок в страны Африки? Насколько перспективно и эффективно это направление торговли?

- Африканский континент является крупным импортером пшеницы, закупая ее порядка 60 млн тонн в год. Это быстрорастущий и очевидно перспективный рынок. Если 20 лет назад страны Африки импортировали до 30 млн тонн пшеницы, включая муку, то 10 лет назад уже 50 млн тонн. И при сохранении многолетней динамики уровень в 70 млн тонн может быть преодолен уже в следующие пять лет.

Россия является надежным поставщиком пшеницы в страны Африки: за последние шесть сельхозсезонов объем экспорта увеличился на треть - с порядка 15 млн тонн в сезонах 2018/19-2020/21 до 20 млн тонн в сезоне 2023/24. Сейчас занимаем треть общеафриканского рынка пшеницы, поставляем ее в общей сложности в 40 африканских стран. Из наиболее заметных успехов последних лет - резкое увеличение или начало поставок в Алжир, Ливию, Кению, Марокко, Тунис, Танзанию.

Зерновой рынок Африки имеет высокий потенциал: здесь быстро растет население, увеличивается численность среднего класса, повышается покупательная способность.

Однако было бы ошибкой говорить об Африке как о чем-то единообразном. На континенте пять субрегионов, и они сильно отличаются друг от друга. Следовательно, и взаимоотношения России с африканскими странами выстраиваются по-разному. Так, с государствами Северной Африки - Египтом, Алжиром, Тунисом - налажен прямой диалог, есть четкое понимание их потребностей и наших возможностей. А вот с некоторыми странами центра и юга континента, которые зачастую не имеют достаточно развитую инфраструктуру и являются труднодоступными с точки зрения логистики, взаимодействие осуществляется с помощью международных трейдеров.

Для дальнейшего наращивания поставок российских зерновых в страны Африки необходим комплексный подход, охватывающий все этапы движения зерна - логистику, хранение, переработку. Отдельные шаги в этом направлении уже предпринимаются.

- Рентабельность экспорта в этом году, как писали некоторые эксперты, "находится в резко отрицательной зоне". Нет ли опасений того, что отряд экспортеров может существенно сократиться? Как это отразится на экспортных поставках? Изменится ли ситуация в новом сельхозсезоне?

- Конъюнктура рынка для экспортеров сложилась крайне напряженная, и продолжать работу в таких условиях могут компании, имеющие внутренние резервы для снижения издержек и увеличения эффективности бизнеса. Это прежде всего участники рынка, обладающие собственной инфраструктурой - элеваторами, хранилищами, автотранспортом и подвижным составом, флотом, мощностями по перевалке. Именно они имеют возможность, которая недоступна для обычных торговых компаний, - снижать издержки по всей цепочке, использовать экономию на масштабе.

Что касается консолидации основных экспортных потоков среди относительно узкого круга экспортеров, то эта тенденция прослеживается достаточно давно и связана с повышением прозрачности рынка и необходимостью постоянно работать над конкурентоспособностью на мировых рынках.

Однако это не означает, что рынок зернового экспорта закрыт для новых участников: в 2024 году зерновые культуры поставляли более 300 компаний. И почти каждый сезон появляются новые участники, специализирующиеся на той или иной нише зернового рынка.

- Организация зерновой биржи БРИКС одобрена на самом высоком уровне - на саммите объединения в Казани осенью прошлого года. Как идет работа над созданием этой торговой площадки? Обсуждаются ли уже конкретные механизмы, инструменты? Нет ли опасения, что процесс затягивается?

- Напомню, что с инициативой о создании такой биржи выступил именно Союз экспортеров и производителей зерна, затем ее поддержал президент РФ Владимир Путин и одобрили бизнес-сообщества стран-участников объединения.

В состав БРИКС входят крупнейшие мировые производители и потребители зерна. Россия, к примеру, обеспечивает 20-25% мировой торговли пшеницей, а Бразилия в последние годы стала ведущим мировым экспортером кукурузы. Китай же является не только крупным производителем зерновых культур, но и крупнейшим импортером пшеницы.

Новая торговая площадка позволит странам БРИКС формировать независимые и справедливые ценовые индикаторы в рамках объединения, что будет способствовать более объективной оценке стоимости сельскохозяйственной продукции на мировом рынке. Создание зерновой биржи усилит глобальную продовольственную безопасность.

Несомненно, создание международной биржи - это сложный процесс, который требует значительных усилий от всех участников проекта: регуляторов биржевой инфраструктуры, финансовых институтов, государственных органов, обеспечивающих проведение финансовой и агропромышленной политики, и отраслевых сообществ всех стран-партнеров по БРИКС.

Стоит непростая задача согласовать множество вопросов концептуального и практического характера, таких как контур приоритетных товарных групп, режимы и правила торгов, порядок допуска товаров и участников, способы проведения расчетов и многое другое. В рамках IV Всероссийского зернового форума, который проходит в эти дни в Сочи, был проведен ряд встреч с иностранными партнерами по обсуждению деталей создания зерновой биржи.

Идет активная проработка проекта всеми заинтересованными участниками. Рассчитываем, что первые принципиальные договоренности партнеров по БРИКС по концептуальной модели биржи будут включены в декларацию саммита в Бразилии (пройдет 6-7 июля 2025 года - ИФ).

- Как отмечают эксперты, за последнее время в мировой торговле зерном ослабли позиции европейских экспортеров и усилилась роль поставщиков из южного полушария. Как это может поменять мировую "картину экспорта" и отразиться на российских поставках? Можно ли с этим связать то, что некоторые страны Латинской Америки, которые в свое время были в числе покупателей российского зерна, переключились на поставщиков, к примеру, из Аргентины?

- Мировая картина экспорта не является статичной и меняется от сезона к сезону в зависимости от объемов производства зерна как у стран-импортеров, так и у стран-экспортеров.

Действительно, в сезоне 2024/25 европейский регион (ЕС, Россия и Украина) столкнулся со снижением производства и, соответственно, экспорта пшеницы, а экспортеры южного полушария, прежде всего Австралия и Аргентина, получили хороший урожай. Как следствие - европейское зерно было относительно неконкурентоспособным на азиатском рынке. К тому же, не будем забывать и о крупных производителях и экспортерах из Северной Америки - США и Канаде, которые конкурируют с европейским зерном на некоторых рынках.

В следующем сезоне, как ожидается, производство пшеницы в Европе возрастет, а в южном полушарии может сократиться. Поэтому вероятно определенное перераспределение глобальных потоков зерна. Это естественный процесс, который определяется балансами спроса и предложения в конкретных регионах и странах.

- На каком этапе сейчас программа модернизации зерновых терминалов Новороссийска, которые играют ведущую роль в экспорте российского зерна? Насколько выросла мощность терминалов на данном этапе модернизации? Насколько вырастет пропускная способность после завершения всех проектов?

- Рекордные объемы экспорта зерна двух последних сезонов со всей очевидностью подтвердили, что принятое несколько лет назад решение о наращивании мощности перевалки новороссийских зерновых терминалов было более чем своевременным.

Сельхозсезон 2023/24 терминалы отработали с рекордными результатами: при суммарной мощности 22,6 млн тонн перевалили 24,6 млн тонн. Новороссийский комбинат хлебопродуктов ("НКХП") перевалил 8,3 млн тонн при паспортной мощности 7,1 млн тонн, "НЗТ" - 7,1 млн тонн при мощности 6,5 млн тонн, "КСК" - 9,2 млн тонн при мощности 9 млн тонн.

Очевидно, что текущих портовых мощностей будет недостаточно для выполнения поставленной президентом задачи по наращиванию российского агроэкспорта. Ведь портовая инфраструктура должна иметь запас по мощности перевалки как на случай неспособности круглогодично обеспечить максимальные темпы отгрузок из-за объективных факторов, например, погоды, так и на случай возникновения по тем или иным причинам возможных всплесков спроса.

В рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" ведется работа по последовательному развитию экспортной инфраструктуры, в том числе портовых мощностей по перевалке зерна. Как ожидается, в ближайшие годы суммарные мощности трех зерновых терминалов Новороссийска ("НКХП", "НЗТ" и "КСК") могут значительно вырасти. В частности, терминалы "НКХП" и "НЗТ" увеличат свои мощности на 4,5 млн тонн каждый за счет реализации совместного проекта "Новая пристань". Пропускная способность терминала "КСК" в 2024 году выросла до 10,5 млн тонн, планируется дальнейшее увеличение его мощности до 15 млн тонн.

Таким образом, к 2028 году пропускная способность порта Новороссийск в части обработки зерновых грузов может вырасти более чем в полтора раза - с 24,1 млн тонн до 37,6 млн тонн.

- В 2024 году Союз экспортеров сменил название на Союз экспортеров и производителей зерна и расширил сферу деятельности. Чем вызвана эта трансформация? Каковы планы по развитию организации до 2030 года?

- С 2019 года Союз экспортеров зерна обеспечивал взаимодействие государственных органов и экспортеров зерна, помогая участникам оперативно реагировать на внешние вызовы в условиях высокой неопределенности на мировом рынке.

В феврале 2024 года президент поставил перед российским АПК новые задачи: к 2030 году увеличить объем производства не менее чем на четверть по сравнению с 2021 годом, экспорт - в полтора раза. Для зерновой отрасли это означает, что к 2030 году валовой сбор зерна должен составить не менее 170 млн тонн в год, экспорт - минимум 81 млн тонн. Для достижения этих целевых показателей требуется консолидация всех ключевых игроков зернового рынка - сельхозпроизводителей, экспортеров, логистических операторов, специализированных портовых терминалов. Поэтому было принято решение о расширении сферы деятельности союза.

В этом году союз принял 13 новых членов: производителей зерна, в том числе ряд крупнейших агрохолдингов, а также финансовый институт, обеспечивающий участников рынка необходимой сельскохозяйственной техникой.

Сейчас в союзе 50 членов, в ближайшее время ожидаем вступления в наши ряды как крупных, так и небольших сельхозпроизводителей из всех регионов страны, операторов автомобильных и железнодорожных перевозок, судовладельцев, специализирующихся на транспортировке зерновых грузов, а также портовых морских и речных терминалов, логистических операторов.

Для достижения новых целей, поставленных перед зерновой отраслью, союз разработал стратегию развития объединения до 2030 года. В мае ее утвердило правление. В числе ключевых направлений - во взаимодействии с научным сообществом создание условий для развития маржинального растениеводства, повышение конкурентоспособности российских зерновых культур на глобальном зерновом рынке, в том числе за счет развития товаропроводящей экспортной инфраструктуры.

Сосредоточимся также на совершенствовании регулирования российского зернового рынка. В том числе здесь речь идет о развитии мер государственной поддержки как в России, так и в рамках Евразийского экономического союза, совершенствовании механизма расчета экспортной пошлины, а также развитии биржевой торговли российским зерном.

И последнее - не по значимости, а по порядку - направление - это продвижение имиджа России как лидирующего поставщика зерна и надежного партнера. Как видите, впереди нас ждет большая работа.