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РФ за 5 месяцев удвоила экспорт зерна в Ирак до 74 тыс. т

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - РФ за пять месяцев этого года экспортировала в Ирак около 74 тыс. тонн зерна, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

Стоимость экспортированного зерна превысила $15 млн.

Главный драйвер роста - пшеница. С начала года ее поставки превысили 55 тыс. тонн более чем на $13 млн. "В натуральном выражении это рост в 50 раз, в стоимостном - в 47 раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - говорится в сообщении.

Ирак также импортирует из РФ просо, ячмень, сорго, гречиху. В частности, впервые в истории взаимной торговли в этом году было поставлено около 240 тонн гречихи.


Агроэкспорт Ирак
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