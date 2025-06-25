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Экспорт пшеницы из РФ в Китай в январе-мае упал в 13 раз до $2,5 млн

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - РФ в январе-мае этого года экспортировала в Китай пшеницы на $2,5 млн, что в 13 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года (на $32,5 млн). Об этом сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В мае в годовом выражении экспорт снизился до $401,2 тыс. с $7,2 млн в том же месяце прошлого года. Это также меньше, чем в апреле текущего года (на $437,6 тыс.).

В январе-мае Китай закупал пшеницу в шести странах. Больше всего ее было поставлено из Канады - на $259,6 млн и Австралии - на $188,6 млн. Экспорт из Казахстана составил $5,3 млн.

Как сообщалось, в 2024 году Китай импортировал российской пшеницы на $87,252 млн, что в 2,5 раза больше, чем в 2023 году (на $34,71 млн).

Крупнейшими поставщиками пшеницы в Китай в 2024 году были Австралия ($1,079 млрд), Канада ($873,775 млн), Франция ($707,516 млн), США ($599,54 млн), Казахстан ($133,66 млн). В прошлом году Китай импортировал пшеницу из 8 стран. Показатель РФ оказался шестым.

По данным ГТУ, поставки российского ячменя в Китай за пять месяцев этого года снизились до $41,4 млн с $89,5 млн годом ранее. В 2024 году они выросли до $177,1 млн со $110,3 млн в 2023 году.

Кроме того, за пять месяцев Китай закупил в РФ кукурузы на $29,7 млн, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее (на $16,5 млн).

Как сообщалось, с 15 февраля в РФ начала действовать экспортная зерновая квота, которая предусматривает отгрузки за рубеж только пшеницы. На ячмень и кукурузу квота нулевая.

В настоящее время РФ может поставлять в Китай только яровую пшеницу и ячмень. Однако, как считают российские эксперты, наибольшим потенциалом обладают озимые пшеница и ячмень. РФ добивается разрешения на поставки и этого зерна на китайский рынок.

В эти дни в Китае с деловой миссией, организованной федеральным центром "Агроэкспорт" и Минсельхозом, находятся экспортеры российской продукции АПК. В ее рамках запланировано более 600 b2b-встреч.

Минсельхоз Китай
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