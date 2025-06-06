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РФ за 5 месяцев увеличила экспорт пшеницы в страны Западной Африки на 38%

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - РФ в январе-мае экспортировала в страны Западной Африки более 580 тыс. тонн пшеницы, что на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

Среди стран, в которые наращивается экспорт, центр выделил Нигерию – рост в 2,9 раза. Начались поставки пшеницы в Того.

Основными же импортерами российской пшеницы среди всех стран Африки за пять месяцев являются Египет, Судан, Ливия.

Как заявлял в интервью "Интерфаксу" председатель правления Союза экспортеров и производителей зерна, генеральный директор АО "ОЗК" Дмитрий Сергеев, страны Африки являются крупными импортерами пшеницы, закупая ежегодно на различных рынках порядка 60 млн тонн.

Россия за последние шесть сельхозсезонов увеличила экспорт на континент на треть – с порядка 15 млн тонн в сезонах 2018/19-2020/21 до 20 млн тонн в сезоне 2023/24. "Сейчас занимаем треть общеафриканского рынка пшеницы, поставляем ее в общей сложности в 40 африканских стран. Из наиболее заметных успехов последних лет – резкое увеличение или начало поставок в Алжир, Ливию, Кению, Марокко, Тунис, Танзанию", - сообщал он.

Агроэкспорт
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