Трамп одобрил приезд бизнесменов из России на саммит на Аляске

Президент США исключил сотрудничество с ними до урегулирования "худших проблем"

Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп по пути на Аляску заявил, что на саммите с президентом России Владимиром Путиным будут присутствовать российские бизнесмены, однако для развития коммерческих отношений нужно решить украинский кризис.

"У нас нормальные отношения (...) И я думаю, что из этого что-то выйдет. Я заметил, что президент России Владимир Путин привезет много бизнесменов из России. И это хорошо, мне это нравится. Потому что они хотят заниматься бизнесом", - заявил Трамп журналистам на борту президентского самолета.

"Но мы не будем вести дела, пока не разберемся с самыми худшими проблемами", - продолжил он.

Встреча Путина и Трампа пройдет в пятницу на военной базе Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж.