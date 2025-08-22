Выручка "Группы Аренадата" в I полугодии уменьшилась на 42%, до 1,35 млрд руб.

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Группа Аренадата" за шесть месяцев 2025 года составила 1,35 млрд рублей, что на 42% меньше аналогичного показателя 2024 года, говорится в сообщении компании.

Показатель скорректированной OIBDA по итогам отчетного периода составил минус 1,13 млрд рублей. Годом ранее этот показатель имел положительное значение - 601 млн рублей.

В I полугодии "Группа Аренадата" получила чистый убыток в размере 920 млн рублей против чистой прибыли в 608 млн рублей в первой половине прошлого года.

