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Акции "Аренадата" локально упали на 10% после заочного ареста ее сооснователя Мацоцкого

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Акции ПАО "Аренадата" днем в пятницу локально провалились почти на 10% после известий о заочном аресте сооснователя компании Сергея Мацоцкого по делу о даче взятки.

На "Московской бирже" бумаги упали до 112,26 рублей (-9,7%), после чего быстро отыграли большую часть потерь и к 12:23 мск стоили 121,42 рубля (-2,3%). Объем торгов превысил 0,45 млрд рублей.

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест одного из крупнейших IT-предпринимателей страны, бывшего совладельца компании IBS Мацоцкого, обвиняемого в даче взятки.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Мацоцкого Сергея Савельевича меры пресечения в виде заключения под стражу заочно", - сообщили "Интерфаксу" в суде. Мацоцкий объявлен в розыск.

Как сообщалось ранее, весной 2020 года два акционера одной из старейших и крупнейших российских ИТ-компаний - IBS - Анатолий Карачинский и Сергей Мацоцкий - приняли решение о разделе бизнеса. Часть бизнеса - дивизион инфраструктуры компании IBS, разработчик программных и консалтинговых решений для госсектора и бизнеса БФТ, а также корпоративная платформа хранения и обработки больших данных Arenadata - была выделена в самостоятельную структуру и перешла Мацоцкому. Летом 2020 года стало известно, что он договорился с Газпромбанком о передаче этих активов в совместное предприятие - АО "ГС-Инвест".

Сергей Мацоцкий Арендата
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