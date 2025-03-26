"Группа Аренадата" допустила приобретение в 2025 году разработчика решения класса MDM

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Группа Аренадата" (MOEX: DATA) (Arenadata, занимается разработкой программного обеспечения в области хранения и анализа данных) может в 2025 году пойти на приобретение компании-разработчика решения класса MDM (Master Data Management, служит для централизованного сбора и хранения мастер-данных или нормативно-справочной информации, предоставления доступа к ним) или доли в нем. Об этом заявил гендиректор Arenadata Максим Пустовой в ходе телеконференции с топ-менеджментом, посвященной финансовым результатам компании за 2024 год.

"Явного решения по этому вопросу нет - рассматриваем различные предложения о покупке, о вхождении в долю в компании, которые также занимаются разработкой продуктов по работе с данными, в тех сегментах, классах продуктов, которых у нас нет, - сказал Пустовой. - У нас сейчас дилемма: либо за два года, не меньше, сделать свой продукт должного качества, или же купить долю в существующем игроке".

При этом он подчеркнул, что решение будет сугубо практическим. Если окажется, что разработать необходимое решение собственными силами будет быстрее и дешевле, то компания пойдет по этому пути. Если станет ясно, что быстрее и лучше решить эту задачу за счет приобретения игрока, у которого есть необходимый продукт, то компания пойдет на совершение M&A-сделки.

Пустовой пояснил заинтересованность компании в собственном MDM-решении тем, что с его созданием Arenadata сможет выйти на рынок решений управления данными с завершенной комплексной платформой.

"Сейчас у нас есть два важных компонента, которые обычно понимаются под платформой по управлению данными - это решение для каталогизации данных и для работы с качеством данных, - сказал Пустовой. - В этом году планируем дополнить эту платформу третьим важным компонентом - MDM-системой. В целом, в этом году полноценно выходим в сегмент управления данными с собственной законченной платформой, включающей в себя три этих компонента".

При этом Пустовой подчеркнул, что на сегмент решений по управлению данными приходится 10-15% от всего рынка продуктов по работе с данными.

По данным аналитического агентства TAdviser, в 2023 году пять российских ИТ-компаний реализовали крупные проекты по внедрению/созданию MDM-систем на 1,4 млрд рублей. Помимо "Группы Аренадата" в этот перечень вошли "ЭсДиАй Солюшен", "ДИС Групп", "БФТ-Холдинг" и "Датареон".

Ранее Центр стратегических разработок (ЦСР) оценивал объем российского рынка СУБД и инструментов обработки данных за 2023 год в 67 млрд рублей и прогнозировал его рост по итогам 2030 года до 234 млрд рублей. В материалах ЦСР отмечается, что в 2023 году на продажи ПО приходилось 80% от общего объема рынка (54% - продажи собственно СУБД, 16% - продажи средств управления данными, 6% - продажи средств загрузки данных, 4% - продажи других инструментов управления данными), а 20% - на услуги в области управления данными. К 2030 году это соотношение значительно не изменится. На продажу ПО в 2030 году придется около 188 млрд рублей, а на услуги - 46 млрд рублей, ожидают эксперты.

Тогда же компания "Датамир" оценивала объем рынка решений для управления данными в 3 млрд рублей и прогнозировала его рост на 20% в год.

В свою очередь Strategy Partners (АО СПГ) в феврале текущего года сообщала, что объем российского рынка решений по управлению данными по итогам 2024 года вырос на 28% до 38 млрд рублей и прогнозировала, что к 2030 году он вырастет до 72 млрд рублей. К рынку решений по управлению данными компания отнесла СУБД, хранилища данных и дата-платформы.

По итогам 2024 года выручка "Группы Аренадата" выросла до 6 млрд рублей, что на 52% больше показателя 2023 года, показатель OIBDA увеличился на 32% до 2,2 млрд рублей, чистая прибыль - на 33% до 1,9 млрд рублей, а управленческая чистая прибыль (NIC) - на 62% до 2,2 млрд рублей.

Arenadata связывает повышение выручки с ростом рынка СУБД и инструментов обработки данных.

В конце сентября - начале октября 2024 года "Группа Аренадата" провела IPO, в рамках которого владельцы компании продали 28 млн бумаг по цене 95 рублей за акцию. Общий размер IPO с учетом стабилизационного пакета составил 2,7 млрд рублей.

В настоящее время в состав группы входит пять компаний: "Аренадата Софтвер", "Пикодата", "Клин Дейта", "ДатаКаталог" и "Тера Интегро".