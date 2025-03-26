Выручка "Группы Аренадата" в 2024 году по МСФО выросла на 52% до 6 млрд рублей

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Группа Аренадата" (Arenadata, занимается разработкой программного обеспечения в области хранения и анализа данных) по МСФО выросла по итогам 2024 года до 6 млрд рублей, что на 52% больше показателя 2023 года, говорится в сообщении компании.

Показатель OIBDA, скорректированный на неденежные расходы на программу долгосрочной мотивации сотрудников, увеличился на 32% до 2,2 млрд рублей, а OIBDAC (скорректированная OIBDA за вычетом капитализированных расходов) - на 40% до 2,1 млрд рублей. Рентабельность по OIBDAC составила 35% против 38% в 2023 году.

В 2024 году чистая прибыль Arenadata составила 1,9 млрд рублей, показав рост на 33%

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