"Группа Аренадата" планирует в этом году увеличить выручку на 40% до 8,4 млрд рублей

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Группа Аренадата" планирует по итогам 2025 года увеличить выручку на 40% и более (до 8,4 млрд рублей - ИФ). Об этом заявил гендиректор компании Максим Пустовой в ходе дня инвестора, проведенного в рамках конференции ArenaDay в Москве.

"Все говорят про тяжелую ситуацию, про сокращение бюджетов, - сказал Пустовой. - Все так, но картина пестрая – те же металлурги страдают и сокращают бюджет, есть индустрии с нейтральной ситуацией – они планы не меняют, есть заказчики, которые имеют деньги, но боятся их тратить сейчас и откладывают траты на 2-3 кварталы".

Пустовой отметил, что в 2025 году компания планирует сохранить структуру выручки. Предполагается, что 77% будет приходиться на продажу лицензий и подписки на ПО (76% в 2024 году), 10% – на услуги техподдержки (14%), 12% – на услуги консалтинга (9%), 1% – на обучение (1%). При этом гендиректор "Аренадата" подчеркнул, что услуги техподдержки и консалтинга хорошо растут, а снижение доли техподдержки в структуре выручки связано с тем, что эти услуги опаздывают за продажами ПО.

Пустовой рассказал также, что в 2025 году компания ожидает некоторого усиления фактора сезонности. Так, в 2024 году на I квартал пришлось 8% выручки, на II квартал – 30%, на III – 20%, а на IV – 41%. В текущем, по словам Пустового, на IV квартал придется около 60% выручки.

Эти ожидания по росту выручки компания связывает, в частности, с планами по увеличению числа заказчиков до более чем 210 компаний (150 в 2024 году). Причем целевыми клиентами "Группа Аренадата" называет компании с выручкой более 10 млрд рублей. В целом, в настоящее время свой уровень проникновения на рынок целевых заказчиков компания оценивает в 8%.

Также Arenadata рассчитывает на кросс-продажи и соответственно увеличение числа своих продуктов, используемых одним заказчиком (2,3 продукта на одного клиента в настоящее время). Сейчас в продуктовом портфеле "Группы Аренадата" 15 решений.

При этом Пустовой отметил, что на днях компания приобрела у Orion soft права на систему управления базами данных общего назначения. По его словам, этот продукт уже сейчас обладает рядом преимуществ (в том числе, наличие сертификации ФСТЭК, интеграции с "1С" и пр.), которые позволяют уже сейчас рассчитывать на кратный рост продаж этого решения в 2025 году и на занятие до трети рынка СУБД общего назначения.

В то же время "Группа Аренадата" планирует усилить контроль за своими расходами. В частности, в текущем году компания планирует снизить темп привлечения новых сотрудников. Так, если в 2024 году штат вырос на 45% до 632 человек, то в 2025 году планируется увеличение на 25-30% до приблизительно 800 человек.

По словам заместителя гендиректора Центра стратегических разработок Екатерины Кваша, в 2024 году российский рынок СУБД и инструментов обработки данных вырастет вырос, по предварительным данным, до 89 млрд рублей с 67 млрд рублей в 2023 году. Ранее ЦСР прогнозировал рост рынка до 95 млрд рублей.

"Считали, что рынок будет активно расти в 2024-2025 и не так быстро в 2026 году – прежде всего из-за регуляторных требований по переходу на использование российского ПО, - сказала Кваша. - Но так быстро, по факту, мало у кого получается переходить на российский софт. Кроме того, повысилась ключевая ставка, и не все заказчики оказались способны проводить активное импортозамещение в текущих условиях. В итоге получается, что часть заказчиков ждет, часть – не может не замещаться, а часть – не хочет не замещаться".

Помимо импортозамещения Центр стратегических разработок считает драйвером российского ИТ-рынка, включая направление СУБД, продолжение политики государства по цифровизации экономики. ЦСР ожидает, что рынок СУБД к 2030 году вырастет до 234 млрд рублей.

Как сообщалось, по итогам 2024 года выручка "Аренадата" по МСФО выросла в 1,5 раза до 6 млрд рублей, чистая прибыль составила 1,9 млрд рублей, показав рост на 33%, а NIC – 2,2 млрд рублей (рост на 62%).

В конце сентября - начале октября 2024 года группа провела IPO, в рамках которого владельцы компании продали 28 млн бумаг по цене 95 рублей за акцию. Общий размер IPO с учетом стабилизационного пакета составил 2,7 млрд рублей. После IPO акции компании были включены в индекс IPO (MIPO), сектор РИИ (Рынок инноваций и инвестиций) Московской биржи, а также в перечень бумаг высокотехнологического сектора экономики.

До проведения IPO и утверждения дивидендной политики компания уже выплачивала дивиденды – в течение первых шести месяцев 2023 года она выплатила дивиденды в размере 891,8 млн рублей, а в течение первых шести месяцев 2024 года – 1,45 млрд рублей.

В конце прошлого года, в результате реорганизации, акционерами "Группы Аренадата" стали ЗПИФ "Аврора Капитал" с долей 8,792% (находится под управлением ООО "ТЕТИС Кэпитал"), ЗПИФ "Турмалин Инвест" с долей 15,807% (под управлением ООО "Баланс Эссет Менеджмент") и еще одна организация, информация о которой не раскрывается.

В настоящее время в состав группы входит пять компаний: "Аренадата Софтвер", "Пикодата", "Клин Дейта", "ДатаКаталог" и "Тера Интегро".