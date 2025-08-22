Поиск

Суд признал обоснованными требования к совладельцу "Азбуки вкуса" еще на 33 млрд рублей

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 21 августа признал обоснованными требования двух кредиторов к кипрской V.M.H.Y. Holdings, которая владеет, по данным судебных материалов, 10-12% акций розничной сети "Азбука вкуса", еще на 32,9 млрд рублей.

Как сказано в картотеке суда, суд включил в реестр кредиторов компании 30,1 млрд рублей долга перед индивидуальным предпринимателем, в том числе 20,6 млрд рублей штрафных санкций, а также 2,8 млрд рублей долга перед Ashaja Investments Ltd (Британские Виргинские острова).

Кроме того, в реестр кредиторов включены по 5 млн рублей за рассмотрение каждого требования.

Арбитражный суд Москвы 18 февраля 2025 года признал обоснованным требование М2М прайвет банка в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) о банкротстве кипрской компании и ввел в отношении нее конкурсное производство.

В решении суда говорилось, что в России "находятся имущественные активы должника, что свидетельствует о наличии признаков тесной связи должника с территорией Российской Федерации". Кроме того, было совершено значительное количество сделок с местом исполнения на территории Российской Федерации, включены в состав кредиторов компании российские юридические и физические лица, что подтверждается предоставленными документами.

Суд 18 февраля включил в реестр кредиторов иностранной компании требование заявителя в лице АСВ в размере 18,6 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд рублей основного долга (остальное составляют проценты и пени).

В размещенном на сайте решении суда о банкротстве должника говорилось, что в его активы входят 10-12% акций компании "Санимон Корпорэйшн Лимитед" (Кипр), которая является материнской компанией группы компаний "Азбука вкуса", работающей в России.

Решением окружного суда Никосии от 28 июня 2018 года вынесено решение о ликвидации V.M.H.Y. Holdings Limited, в настоящее время процедура не завершена.

Арбитражный суд Москвы 3 апреля 2025 года признал обоснованным требование банка "Траст" к V.M.H.Y. Holdings и включил в реестр кредиторов компании 5,4 млрд рублей долга, в том числе 378 млн рублей штрафных санкций. 9 июня суд признал обоснованным требование М2М прайвет банка в лице АСВ к кипрской компании установленную решением суда задолженность в объеме более 2,2 млрд рублей, в том числе 157,8 млн рублей процентов за пользование кредитом, 942,3 млн рублей пеней на основной долг и 1,1 млрд рублей пеней на проценты.

Девятый арбитражный апелляционный суд 28 мая 2025 года оставил в силе решение о банкротстве V.M.H.Y. Holdings.

М2М прайвет банк, дочерний банк Азиатско-Тихоокеанского банка, лишился лицензии в декабре 2016 года. В феврале 2017 года суд признал его банкротом. По итогам третьего квартала 2016 года М2М прайвет банк занимал 155-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Операционной компанией мультиканальной розничной торговой сети, работающей под брендом "Азбука вкуса" в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, является ООО "Городской супермаркет". Основным видом экономической деятельности ООО "Городской супермаркет" является розничная торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах. ООО "Городской супермаркет" включено в перечень экономически значимых организаций, утвержденный распоряжением правительства РФ от 1 марта 2024 года.

"Магнит" в конце мая закрыл сделку по приобретению "Азбуки вкуса", сообщал ритейлер на на ленте раскрытия. АО "Тандер" (основное операционное юрлицо "Магнита") тогда стало владельцем 81,55% ООО "Городской супермаркет" (бренд "Азбука вкуса").

До этого "Магнит" не раскрывал приобретаемую долю в ритейлере. В начале мая ФАС сообщала о согласовании сделки.

Азбука вкуса АСВ Кипр Магнит V.M.H.Y. Holdings М2М Прайвет банк
