Подтвержденный долг совладельца "Азбуки вкуса" возрос на 813 млн рублей

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Подтвержденный долг кипрской V.M.H.Y. Holdings, которая владеет, по данным судебных материалов, 10-12% акций розничной сети "Азбука вкуса", увеличился на 813,2 млн рублей.

Как отмечается в определении суда, размещенном на сайте, Арбитражный суд Москвы 2 июля включил в реестр кредиторов иностранной компании требование физлица в размере 813,2 млн рублей, в том числе 683,5 млн рублей основного долга, 127,4 млн рублей неустойки и 2,3 млн рублей госпошлины за рассмотрение требования.

В документе говорится, что долг возник в связи с заключением ряда договоров займа и переуступки прав требований.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 7 апреля признал обоснованным требование банка "Траст" к V.M.H.Y. Holdings на сумму 5,4 млрд рублей. Суд тогда включил в реестр кредиторов иностранной компании 5,4 млрд рублей долга перед банком, в том числе 378 млн рублей штрафных санкций в виде пени. Апелляционный суд 1 июля согласился с этим решением.

Арбитражный суд Москвы 5 июня включил в реестр кредиторов V.M.H.Y. Holdings 7,4 млрд рублей долга перед кредиторами. Суд, в частности, включил в реестр долг компании перед АО "Международный коммерческий союз" (Москва) в размере 5,8 млрд рублей, в том числе 1,6 млрд рублей основной долг и более 4 млрд рублей штрафной неустойки.

Суд тогда также включил в реестр кредиторов требования двух физлиц на общую сумму 1,4 млрд рублей.

9 июня Арбитражный суд Москвы включил в реестр кипрской компании требование М2М прайвет банка в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банка) к V.M.H.Y. Holdings в объеме более 2,2 млрд рублей, в том числе 157,8 млн рублей процентов за пользование кредитом, 942,3 млн рублей пеней на основной долг и 1,1 млрд рублей пеней на проценты.

Арбитражный суд Москвы 18 февраля 2025 года признал обоснованным требование М2М прайвет банка в лице АСВ о банкротстве V.M.H.Y. Holdings и ввел в отношении нее конкурсное производство.

В решении суда пояснялось, что в России "находятся имущественные активы должника, что свидетельствует о наличии признаков тесной связи должника с территорией Российской Федерации". Кроме того, было совершено значительное количество сделок с местом исполнения на территории РФ, включены в состав кредиторов компании российские юридические и физические лица, что подтверждается предоставленными документами.

Суд 18 февраля включил в реестр кредиторов иностранной компании требование заявителя в лице АСВ в размере 18,6 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд рублей основного долга (остальное составляют проценты и пени).

В размещенном на сайте решении суда о банкротстве должника говорилось, что в его активы входят 10-12% акций компании "Санимон Корпорэйшн Лимитед" (Кипр), которая является материнской компанией группы компаний "Азбука вкуса", осуществляющей деятельность на территории РФ.

Девятый арбитражный апелляционный суд 28 мая 2025 года оставил в силе решение о банкротстве V.M.H.Y. Holdings.

Решением окружного суда Никосии от 28 июня 2018 года вынесено решение о ликвидации V.M.H.Y. Holdings Limited, в настоящее время процедура не завершена.

М2М прайвет банк, дочерний банк Азиатско-Тихоокеанского банка, лишился лицензии в декабре 2016 года. В феврале 2017 года суд признал его банкротом. По итогам третьего квартала 2016 года М2М прайвет банк занимал 155-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Банк "Траст" по итогам первого квартала 2025 года занимает 83-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Операционной компанией мультиканальной розничной торговой сети, работающей под брендом "Азбука вкуса" в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, является ООО "Городской супермаркет". Основным видом экономической деятельности ООО "Городской супермаркет" является розничная торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах. ООО "Городской супермаркет" включено в перечень экономически значимых организаций, утвержденный распоряжением правительства РФ от 1 марта 2024 года.

"Магнит" в конце мая закрыл сделку по приобретению "Азбуки вкуса", следует из сообщения ритейлера, опубликованного на ленте раскрытия.

Согласно сообщению, АО "Тандер" (основное операционное юрлицо "Магнита") стало владельцем 81,55% ООО "Городской супермаркет".

До этого "Магнит" не раскрывал приобретаемую долю в ритейлере. В начале мая ФАС сообщала о согласовании сделки.