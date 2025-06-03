Поиск

Апелляция признала обоснованным решение о банкротстве компании-совладельца "Азбуки вкуса"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд 28 мая оставил в силе решение о банкротстве кипрской V.M.H.Y. Holdings, которая владеет, по данным судебных материалов, 10-12% акций розничной сети "Азбука вкуса".

Как следует из резолютивной части постановления, размещенной на сайте, суд 18 февраля 2025 года признал обоснованными требования М2М прайвет банка в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банка) о банкротстве кипрской компании и ввел в отношении нее конкурсное производство.

В решении суда пояснялось, что в России "находятся имущественные активы должника, что свидетельствует о наличии признаков тесной связи должника с территорией Российской Федерации". Кроме того, было совершено значительное количество сделок с местом исполнения на территории Российской Федерации, включены в состав кредиторов компании российские юридические и физические лица, что подтверждается предоставленными документами.

Суд 18 февраля включил в реестр кредиторов иностранной компании требование заявителя в лице АСВ в размере 18,6 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд рублей основного долга (остальное составляют проценты и пени).

В размещенном на сайте решении суда о банкротстве должника говорится, что в его активы входят 10-12% акций компании "Санимон Корпорэйшн Лимитед" (Кипр), которая является материнской компанией группы компаний "Азбука вкуса", осуществляющей деятельность на территории РФ.

Решением окружного суда Никосии от 28 июня 2018 года вынесено решение о ликвидации VMHY Holdings Limited, в настоящее время процедура не завершена.

Арбитражный суд Москвы 3 апреля 2025 года признал обоснованным требование банка "Траст" к V.M.H.Y. Holdings и включил в реестр кредиторов компании 5,4 млрд рублей долга, в том числе 378 млн рублей штрафных санкций.

М2М прайвет банк, дочерний банк Азиатско-Тихоокеанского банка, лишился лицензии в декабре 2016 года. В феврале 2017 года суд признал его банкротом. По итогам третьего квартала 2016 года М2М прайвет банк занимал 155-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Банк "Траст" по итогам первого квартала 2025 года занимает 83-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Операционной компанией мультиканальной розничной торговой сети, работающей под брендом "Азбука вкуса" в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, является ООО "Городской супермаркет". Основным видом экономической деятельности ООО "Городской супермаркет" является розничная торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах. ООО "Городской супермаркет" включено в перечень экономически значимых организаций, утвержденный распоряжением правительства РФ от 1 марта 2024 года.

V.M.H.Y. Holdings Азбука вкуса ООО "Городской супермаркет"
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Россетям" необходимо новое повышение тарифов

Toyota Industries будет выкуплена почти за $33 млрд и станет непубличной компанией

Toyota Industries будет выкуплена почти за $33 млрд и станет непубличной компанией

Инфляция в Турции в мае замедлилась до минимума с ноября 2021 года

Инфляция в Турции в мае замедлилась до минимума с ноября 2021 года

Saudi Aramco разместила облигации на $5 млрд

Saudi Aramco разместила облигации на $5 млрд

В Минэнерго назвали условием господдержки угольщиков доказанную убыточность

В Минэнерго назвали условием господдержки угольщиков доказанную убыточность

Brent подорожала до $64,81 за баррель

Brent подорожала до $64,81 за баррель
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6482 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области27 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе412 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области8 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости389 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });