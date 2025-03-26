"Селектел" нарастил годовую выручку на 30% до 13 млрд рублей

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В 2024 году выручка АО "Селектел" (Selectel, провайдер IT-инфраструктуры) выросла приблизительно на 30%, до 13 млрд рублей (с 10,2 млрд рублей годом ранее), заявил "Интерфаксу" гендиректор компании Олег Любимов.

"По управленческой отчетности (аудированную отчетность по МСФО компания планирует представить в начале апреля - ИФ) мы видим, что выручка компании за 2024 год составит более 13 млрд рублей, - сказал Любимов. - Это соответствует нашим планам по росту бизнеса компании на уровне 28-30%".

Большая часть выручки, около 85%, традиционно для компании приходится на сегмент IaaS (инфраструктура как сервис), главным образом - на услугу bare metal (предоставление физических серверов заказчикам).

"В целом на рынке это небольшой сегмент, но для нас как компании он - ключевой, - отметил Любимов. - В рамках IaaS есть еще сегменты публичного и частного облака".

Оставшаяся часть выручки компании приходится на сегменты PaaS (платформа как сервис) и Colocation (размещение оборудования заказчика в ЦОДе провайдера).

Любимов рассказал также, что в 2024 году "Селектел" нарастил объем инвестиций в развитие своей инфраструктуры более чем в 2 раза с 2,5 млрд рублей в 2023 году. Более половины из этих инвестиций пришлось на IT-оборудование, а остальное - на инфраструктуру ЦОД.

"Наша инфраструктура состоит из двух больших частей, - пояснил Любимов. - Одна - инженерная - здания и инженерные системы ЦОДов, а другая - IT-оборудование, с помощью которого мы предоставляем свои услуги. Последняя стоит намного больше чем первая - инвестиции в инженерную инфраструктуру составляют в среднем 25-30% от общего объема инвестиций в инфраструктуру. Пустой ЦОД стоит в 3-4 раза дешевле, чем ЦОД с серверным оборудованием".

При этом глава "Селектел" отметил, что в прошлом году компании пришлось увеличить объем инвестиций в инженерную инфраструктуру. Это связано с началом проекта по развитию новой площадки (ЦОДа) в Москве (прежде у компании было три площадки - две в Петербурге и одна в Москве).

Гендиректор "Селектела" подчеркнул, что объемы инвестиций в поддержание имеющейся инфраструктуры ничтожны по сравнению с инвестициями в развитие. "Это связано с тем, что отказов у оборудования не так много", - сказал он. - То есть, это единицы процентов от выручки".

При этом Любимов отметил, что у "Селектела" серверное оборудование "живет" долго.

"Приобретенный сервер не может бесконечно долго генерировать одну и ту же выручку - постепенно он дисконтируется, - пояснил Любимов. - У нас достаточно хорошо диверсифицирована клиентская база и мы можем один сервер по ходу его жизни сдавать разным категориям клиентов. Когда это самое новое и продвинутое оборудование, мы его сдаем за соответствующую цену заказчикам с максимальными запросами, через какое-то время такие клиенты от этого оборудования начинают отказываться как от недостаточно производительного. Мы можем это оборудование немного дисконтировать по цене и передать тем клиентам, которые менее требовательны. И этот цикл может повторяться долго - иногда до 15 лет, пока этот сервер станет просто невыгодно поддерживать".

По словам Любимова, в 2025 году компания планирует также вырасти на уровне 30% - без учета показателей ООО "Единая сеть" (облачный провайдер, работает под брендами servers.ru, exepto.ru и fozzy.ru), которого "Селектел" приобрел в конце 2024 года.

"В 2025 году нам необходимо запустить первую очередь новой московской площадки "Юрловский", возможно, начать развитие второй очереди, а также выполнить программу по росту выручки по направлению IaaS, - сказал Любимов. - Изменений в структуре продаж не ожидаем - 80% выручки будет приходиться на услуги, связанные с вычислениями и хранением данных. Это аренда "железа", публичное или частное облако. В целом наша цель - расти на уровне 30% в год в течение длительного периода времени".

В то же время компания планирует заниматься разработкой и запуском дополнительных сервисов, прежде всего в области безопасности и управления IT-инфраструктурой. Необходимость в создании таких сервисов Любимов объяснил тем, что заказчиков все чаще интересуют не просто аренда вычислительных мощностей и систем хранения данных, а их безопасное и удобное использование.

"На дополнительные сервисы приходится небольшой объем выручки, но наличие таких сервисов помогает продавать наши базовые услуги, - пояснил Любимов. - Поэтому у нас сейчас в фокусе разработка подобных дополнительных продуктов, которые сами много выручки не генерируют, но позволяют активно продавать наши основные сервисы".

Также в планах "Селектел" на 2025 год стоит дальнейшее развитие собственной платформы для машинного обучения, на базе которой компания предоставляет автоматизированный сервис для обучения нейросетей. В дополнение к ней в 2024 году была представлена платформа для запуска собственно нейросетей заказчиков на оборудовании провайдера.

Еще один проект "Селектела" предусматривает развитие сервиса "Готовое облако для 1С". По замыслу компании, с его помощью заказчики могут избавиться от необходимости самостоятельно администрировать решения на базе продуктов "1С".

Помимо этого, в 2025 году "Селектел" планирует продолжить развитие направления по производству собственного серверного оборудования.

"У нас есть большой опыт работы с различным серверным оборудованием и мы хотим этот опыт применить - избавить серверную платформу от ряда нюансов, которые не увидели другие производители, добавить в нее что-то свое, - рассказал Любимов. - К настоящему времени разработали двухпроцессорную серверную платформу под процессоры Intel последнего актуального поколения, готовим аналогичное решение под процессоры AMD".

При этом гендиректор "Селектела" отметил, что у компании нет цели заменить собственным оборудованием все или какую-то конкретную часть используемого "железа" от других производителей. Платформы собственного производства (изготовление осуществляется на мощностях контрактного производства одного из партнеров провайдера - ИФ) компания предлагает заказчикам на общих основаниях с "железом" других производителей.

Впрочем, по словам Любимова, у серверов "Селектел" есть ряд преимуществ - компания создала собственную серверную операционную систему на базе Linux, которая оптимизирована именно под ее "железо", что в ряде случаев обеспечивает его более высокую производительность.

"Наша ОС максимально приближена к базовому дистрибутиву Linux, но оптимизирована под наше "железо" и обеспечена нашей техподдержкой", - подчеркнул гендиректор "Селектела".

"Селектел" - провайдер IT-инфраструктуры, предоставляющий облачные сервисы на базе своих дата-центров в Москве, Петербурге и Ленинградской области, а также партнерского дата-центра в Новосибирске.

По итогам 2023 года выручка "Селектела" по МСФО составила 10,2 млрд рублей, увеличившись на 26% по сравнению с предыдущим годом. Показатель скорректированной EBITDA в 2023 году вырос на 35% - до 5,7 млрд рублей, рентабельность по скорр. EBITDA увеличилась до 55% с 51%.

Компания зарегистрирована в 2008 году сооснователями "ВКонтакте" Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили. Принадлежащая Левиеву и Мирилашвили Servertech Holding Ltd. (прежнее название - LVL1 Management Ltd.) владеет 68,4% "Селектела", фонд Tier 5 Геворка Вермишяна - 24%, ООО "Селектел-Инвест" - 4%, топ-менеджменту принадлежит 3,6%.