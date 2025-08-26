Поиск

В промышленности Германии за год число рабочих мест сократилось на 2,1%

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Число рабочих мест в германской промышленности за год до 30 июня сократилось на 114 тысчс, или на 2,1%, подсчитала EY на основе данных Федерального статистического управления Destatis.

Автопром потерял 51,5 тысяч рабочих мест, или 6,7%.

С допандемийного 2019 года показатель во всей промышленности страны сократился почти на 250 тысяч. (4,3%), в автомобильной - на 112 тыс.

Управляющий партнер германского подразделения экспертной оценки EY Ян Брорилькер отметил сложную ситуацию в автомобильном секторе, заставившую компании сокращать персонал.

"Масштабное снижение прибыли, избыток мощностей, проблемы зарубежных рынков обусловили неизбежность значительного сокращения рабочих мест", - сказал он.

Согласно его прогнозам, в условиях реализации корпоративных программ снижения затрат и реструктуризации число рабочих мест в германской промышленности продолжит падать.

По данным EY, совокупная выручка промышленных компаний ФРГ во втором квартале сократилась на 2,1% год к году, в том числе автопрома - на 1,6%.

Брорилькер также ждет, что автомобильный экспорт Германии в США и Китай будет оставаться под давлением соответственно на фоне пошлин и ослабления спроса.

Destatis EY Китай США Германия Ян Брорилькер
