Ключевой показатель рентабельности BMW в 2024 г. упал до минимума за четыре года

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke (BMW) зафиксировал 8%-е снижение выручки в 2024 году, при этом его чистая прибыль упала в 1,5 раза.

Ключевой показатель рентабельности BMW опустился до минимума за четыре года, и компания предупреждает, что торговые пошлины США могут негативно повлиять на него в текущем году.

Как говорится в пресс-релизе BMW, выручка группы в минувшем году составила 142,38 млрд евро по сравнению со 155,5 млрд евро годом ранее. Чистая прибыль уменьшилась до 7,29 млрд евро с 11,29 млрд евро в 2023 году.

Годовая EBIT снизилась в 1,6 раза, до 11,51 млрд евро, что оказалось слабее консенсус-прогноза экспертов, представленного самой компанией (12,18 млрд евро).

Маржа EBIT в автомобильном сегменте - основной показатель рентабельности операций BMW - сократилась в 2024 году до 6,3% с 9,8% в 2023 году. В сентябре прошлого года автопроизводитель понизил прогноз для этого показателя до 6-7%, в частности, из-за приостановки поставок и отзыва некоторых моделей автомобилей.

Компания прогнозирует маржу EBIT в автомобильном сегменте на уровне 5-7% в 2025 году, отмечая, что пошлины на импорт, вводимые США, негативно повлияют на этот показатель и могут отнять от него порядка 1 процентного пункта.

При этом BMW сохраняет цель увеличения показателя в долгосрочной перспективе до 8-10%.

В прошедшем году продажи автомобилей BMW, MINI и Rolls-Royce уменьшились на 5,6%, до 2,51 млн единиц, мотоциклов - на 2,8%, до 215,7 тыс.

Компания выплатит дивиденды в размере 4,3 евро на обыкновенную акцию (6 евро на акцию в 2023 году).

Бумаги BMW теряют в цене 1,9% в ходе торгов в пятницу. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 23,6%.