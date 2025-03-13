Бренд VW отодвинул срок достижения операционной маржи в 6,5% до 2029 года

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Автомобильный бренд Volkswagen (VW) отодвинул на три года срок достижения целевого показателя рентабельности на фоне ослабления продаж и реорганизации операций.

Теперь VW планирует добиться маржи операционной прибыли в 6,5% в 2029 году, а не в 2026 году, как ожидалось ранее. В прошлом году этот показатель составил 2,9%, опустившись до минимума с 2020 года.

"Мы столкнулись и продолжаем сталкиваться с серьезными препятствиями, более низким, чем ожидалось, ростом на ключевых рынках и устойчивой инфляцией", - заявил главный финансовый директор VW Дэвид Пауэлс в ходе телефонной конференции для инвесторов.

Среди факторов, негативно сказывающихся на рентабельности бренда, – снижение продаж в Китае, а также рост конкуренции на европейском рынке.

В прошлом году автопроизводитель согласовал с профсоюзами ряд мер, которые должны повысить эффективность его операций, включая сокращение штата сотрудников в Германии более чем на 35 тыс. в течение пяти лет, а также уменьшение производственных мощностей в стране.

Бренд VW рассчитывает увеличить маржу операционной прибыли более чем до 4% в 2025 году и до 5,5% в 2027 году.