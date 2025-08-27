Поиск

"АвтоВАЗ" и Central Asia Capital планируют запустить сборку Lada под брендом Muras в Киргизии

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Инвестиционный фонд Central Asia Capital планирует запустить в Киргизии автозавод по сборке Lada под брендом Muras в технологическом партнерстве с "АвтоВАЗом", говорится в сообщении фонда.

Запуск предприятия позволит, в частности, снизить зависимость Киргизии от импорта подержанных автомобилей, отмечает фонд.

Проект рассчитан на 10 лет и планируется к поэтапной реализации с постепенным углублением локализации. На первом этапе (2026-2030 гг.) предполагается крупноузловая сборка с производством до 1,5 тыс. автомобилей в год. На втором (2031-2035 гг.) - среднеузловая сборка, расширение модельного ряда и выпуск до 5 тыс. машин. Третий этап (после 2035 г.) - производство полного цикла с объемом более 7 тыс. единиц ежегодно.

Под брендом Muras будут выпускаться Lada пяти автовазовских моделей - Granta, Vesta, Largus, Niva и недавно запущенная Iskra.

Для реализации проекта планируется создать до 12 тыс. новых рабочих мест.

Фонд отмечает, что проект был поддержан как киргизскими, так и российскими властями. Предусмотрена поддержка правительства России, в частности в виде налоговых льгот и программы лизинга для автомобилей, произведенных в Киргизии, говорится в сообщении.

Общий объем инвестиций в проект составит $30 млн (2,4 млрд руб. по курсу ЦБ на 26 августа), уточняют "Ведомости" со ссылкой на представителя Central Asia Capital. По его словам, финансирование будет вестись за счет собственных средств фонда и привлеченных через выпуск облигаций. Представитель "АвтоВАЗа" подтвердил газете проработку такой возможности с коллегами из Киргизии и отметил заинтересованность компании в развитии этого проекта.

