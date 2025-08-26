Поиск

"АвтоВАЗ" пока не видит влияния снижения ставки ЦБ на авторынок

В руководстве автопроизводителя обсуждают планы на 2026 год

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Снижение ключевой ставки Банком России с 21% до 18% в течение года пока не оказало значительного влияния на авторынок, ситуация на котором остается волатильной, а планирование - сложным, сообщил журналистам вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АО "АвтоВАЗ" Сергей Громак.

"Не так давно произошло незначительное снижение ключевой ставки. Пока это на рынок не повлияло - надо смотреть более долгосрочную перспективу. Ситуация слишком волатильная, сложно сейчас давать прогнозы", - сказал он.

Он отметил, что "АвтоВАЗ" находится в процессе активного обсуждения бюджета и планов на 2026 год, но подробностей не привел.

"На прошлой неделе я разговаривал с двумя разными аналитиками. И у них кардинально разный взгляд на величину ключевой ставки на конец года. Один из них говорил о росте потребительской активности в следующем году, о накоплении отложенного спроса, о тренде на снижение ключевой ставки. Второй - давал пессимистичные прогнозы в отношении потребительской активности", - добавил топ-менеджер "АвтоВАЗа".

По словам Громака, в целом, российский авторынок "пока оптимизма не вселяет".

"АвтоВАЗ" уже несколько месяцев не публикует результаты своих продаж самостоятельно. По данным "Автостата", реализация новых легковых Lada в январе-июле упала на 24,4%, до 183,7 тысячи штук.

На ПМЭФ-2025 глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов говорил, что компания ожидает снижения продаж Lada в этом году на 20-25% и будет пропорционально корректировать производственный план на год, который утверждался в параметрах 500 тысяч машин.

Как сообщал Минпромторг со ссылкой на данные регистраций ЭПТС, рынок новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России по итогам 7 месяцев 2025 года снизился на 23,4% - до 704,7 тысячи единиц. При этом в июле продажи несколько оживились, показав лучший результат в этом году: было продано 129,2 тысячи новых легковых автомобилей и LCV - на треть больше, чем в июне и лишь на 11% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

АвтоВАЗ Lada Автостат Максим Соколов Минпромторг Сергей Громак Банк России
