"АвтоВАЗ" не ждет всплеска роста продаж Lada в ближайшие месяцы

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Существенного роста продаж автомобилей Lada в ближайшие месяцы ожидать не приходится, а позитивный эффект от снижения ключевой ставки может быть отложенным, сообщил президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.

Он сказал об этом журналистам в Тольятти кулуарах совместного заседания комиссии Госсовета по направлению "Промышленность", координационного совета Минпромторга и координационного совета по импортозамещению в химической и нефтегазохимической отраслях.

Как сообщал ранее Минпромторг со ссылкой на данные регистраций ЭПТС, рынок новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России за 7 месяцев 2025 года снизился на 23,4%, до 704,7 тысячи единиц. В июле продажи несколько оживились, показав лучший результат в этом году: было продано 129,2 тысячи новых легковых автомобилей и LCV - на треть больше, чем в июне, и лишь на 11% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

"АвтоВАЗ" уже несколько месяцев не публикует результаты своих продаж самостоятельно. По данным "Автостата", реализация новых легковых Lada в январе-июле упала на 24,4%, до 183,7 тысячи штук. Соколов на ПМЭФ-2025 говорил о том, что компания ожидает снижения продаж Lada в этом году на 20-25% и будет пропорционально корректировать производственный план на год, который утверждался в параметрах 500 тысяч машин.

"Всегда надеешься на лучшее. Пока мы видим, что рынок идет по самой такой пессимистичной траектории. К сожалению, не уменьшаются стоки, в первую очередь, китайских брендов. Поэтому говорить о том, что в ближайшие два месяца будет какой-то рывок с точки зрения продаж - ну, наверное, было бы излишне оптимистично", - сказал глава "АвтоВАЗа" журналистам, отвечая "Интерфаксу" на вопрос о прогнозах продаж Lada на российском рынке.

"Мы рассчитываем, что немножко будет раскачиваться рынок по мере снижения ключевой ставки, но вот этот период инертности может быть очень большой", - добавил Соколов.

Ранее в "АвтоВАЗе" заявляли о том, что компания в начале осени рассмотрит вопрос о переводе своих производственных площадок на сокращенный четырехдневный режим работы с 29 сентября. Причиной для этого называлась ситуация на авторынке, который находится под давлением макроэкономики и больших складов.

