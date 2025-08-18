Власти обсуждают меры поддержки "АвтоВАЗу" на фоне снижения загрузки

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе оперативного совещания в областном правительстве сообщил о разрабатываемых мерах поддержки "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) на фоне снижения загрузки на предприятии.

"Мы все знаем как много людей трудилось и трудится на "АвтоВАЗе", сейчас это 40-тысячный коллектив, а еще в кооперации работает 15 тыс. человек только на территории Самарской области. Видят в новостях, видят по своей работе, что загрузка падает", - сказал Федорищев.

По словам главы региона, это связано с вынужденным, но правильным решением ЦБ РФ по ключевой ставке.

Он также отметил, что просил поддержать предприятие в ходе личных встреч с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым, руководителем Минпромторга РФ Антоном Алихановым и главой министерства финансов РФ Антоном Силуановым.

"Просил поддержать предприятие. Они поддерживают. Помощь будет федеральной, но с нашим софинансированием. В каком размере еще определяется. Скорее всего в формате 12%", - уточнил Федорищев.

Кроме того, губернатор уточнил, что совместно с "Ростехом" прорабатывается вопрос о расширении взаимодействия в рамках специнвестконтракта (СПИК) для предоставления "АвтоВАЗу" налоговых льгот.

"Речь идет об исключительных налоговых льготах. Мы как субъект не можем напрямую "АвтоВАЗу" передавать средства, да и неправильно. А вот поддержать предприятие льготами, такими, чтобы все поняли, что наша первоочередная задача в промышленном секторе не уронить автопром, а наращивать. Да, решение финансово сложное. Цифры не буду озвучивать, до сих пор по некоторым позициям обсуждаем", - сказал Федорищев.

Ранее "АвтоВАЗ" заявлял, что компания в начале осени рассмотрит вопрос о переводе своих производственных площадок на сокращенный четырехдневный режим работы с 29 сентября. Причиной для этого называлась ситуация на авторынке, который находится под давлением макроэкономики и больших складов.