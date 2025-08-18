Поиск

Власти обсуждают меры поддержки "АвтоВАЗу" на фоне снижения загрузки

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе оперативного совещания в областном правительстве сообщил о разрабатываемых мерах поддержки "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) на фоне снижения загрузки на предприятии.

Экономика"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпускаЧитать подробнее

"Мы все знаем как много людей трудилось и трудится на "АвтоВАЗе", сейчас это 40-тысячный коллектив, а еще в кооперации работает 15 тыс. человек только на территории Самарской области. Видят в новостях, видят по своей работе, что загрузка падает", - сказал Федорищев.

По словам главы региона, это связано с вынужденным, но правильным решением ЦБ РФ по ключевой ставке.

Он также отметил, что просил поддержать предприятие в ходе личных встреч с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым, руководителем Минпромторга РФ Антоном Алихановым и главой министерства финансов РФ Антоном Силуановым.

"Просил поддержать предприятие. Они поддерживают. Помощь будет федеральной, но с нашим софинансированием. В каком размере еще определяется. Скорее всего в формате 12%", - уточнил Федорищев.

Кроме того, губернатор уточнил, что совместно с "Ростехом" прорабатывается вопрос о расширении взаимодействия в рамках специнвестконтракта (СПИК) для предоставления "АвтоВАЗу" налоговых льгот.

"Речь идет об исключительных налоговых льготах. Мы как субъект не можем напрямую "АвтоВАЗу" передавать средства, да и неправильно. А вот поддержать предприятие льготами, такими, чтобы все поняли, что наша первоочередная задача в промышленном секторе не уронить автопром, а наращивать. Да, решение финансово сложное. Цифры не буду озвучивать, до сих пор по некоторым позициям обсуждаем", - сказал Федорищев.

Ранее "АвтоВАЗ" заявлял, что компания в начале осени рассмотрит вопрос о переводе своих производственных площадок на сокращенный четырехдневный режим работы с 29 сентября. Причиной для этого называлась ситуация на авторынке, который находится под давлением макроэкономики и больших складов.

Как сообщал Минпромторг со ссылкой на данные регистраций ЭПТС, рынок новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в РФ по итогам 7 месяцев 2025 года снизился на 23,4% - до 704,7 тыс. единиц. При этом в июле продажи несколько оживились, показав лучший результат в этом году: было продано 129,2 тыс. новых легковых автомобилей и LCV - на треть больше, чем в июне и лишь на 11% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

"АвтоВАЗ" уже несколько месяцев не публикует результаты своих продаж самостоятельно. По данным "Автостата", реализация новых легковых Lada в январе-июле упала на 24,4% - до 183,7 тыс. единиц.

На ПМЭФ-2025 глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов говорил, что компания ожидает снижения продаж Lada в этом году на 20-25% и будет пропорционально корректировать производственный план на год, который утверждался в параметрах 500 тыс. машин.

АвтоВАЗ Автостат Минпромторг Вячеслав Федорищев Самарская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На АЗС Москвы литр бензина с начала года подорожал в среднем на 3 рубля

На АЗС Москвы литр бензина с начала года подорожал в среднем на 3 рубля

"Молдовагаз" будет поставлять газ в Приднестровье до 1 апреля 2026 года

Биржевые цены на бензин обновили рекорды: тонна Аи-95 стала дороже 80 тысяч рублей

Биржевые цены на бензин обновили рекорды: тонна Аи-95 стала дороже 80 тысяч рублей

Китай увеличивает импорт СПГ

Китай увеличивает импорт СПГ

"Аэрофлот" восстановил доступ к программе лояльности

Qantas выплатит рекордный штраф за увольнение 1,8 тысячи человек в пандемию

Qantas выплатит рекордный штраф за увольнение 1,8 тысячи человек в пандемию

"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска

"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска

Путин поручил зафиксировать сроки давности для оспаривания сделок по приватизации

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6987 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске101 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2347 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });