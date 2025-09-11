Поиск

Экспорт продукции АПК из России в январе-июле снизился на 14,2%

Импорт таких товаров вырос на 15,1%

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Россия в январе-июле 2025 года экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на $20,5 млрд, что на 14,2% меньше, чем годом ранее ($23,9 млрд), говорится в материалах на сайте Федеральной таможенной службы.

Импорт этой продукции увеличился на 15,1%, до $24,3 млрд с $21,1 млрд за январь-июль 2024 года.

Темпы снижения экспорта за 7 месяцев замедлились: в первом полугодии они составили 14,6%, темпы роста импорта - ускорились, за январь-июнь они также составляли 14,6%.

В 2024 году, по данным ФТС, Россия экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на $42,6 млрд, что на 1,1% меньше, чем в 2023 году ($43,1 млрд). В то же время импорт продукции АПК увеличился на 7%, до $37,7 млрд с $35,2 млрд годом ранее. В 2023 году по сравнению с 2022 годом экспорт увеличился на 4,3%, до $43,1 млрд с $41,3 млрд, импорт снизился на 1,7%, до $35,1 млрд с $35,8 млрд.

Основными экспортными продуктами российского АПК являются зерновые и зернобобовые культуры, масложировая продукция, рыба и морепродукты.

Президент ранее поручил увеличить экспорт продукции АПК к 2030 году в полтора раза к уровню 2021 года, в 2030 году поставки за рубеж должны быть на уровне $55,2 млрд.

