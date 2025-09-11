Поиск

Сальдо торгового баланса РФ за январь-июль снизилось на 14,1% до $77,2 млрд

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-июле 2025 года снизилось по сравнению с январем-июлем 2024 года на 14,1% и составило $77,2 млрд (против $89,9 млрд годом ранее), следует из опубликованных в четверг данных ФТС.

Экспорт товаров из РФ, по оценке ФТС, в январе-июле 2025 года снизился в годовом выражении на 4,7% до $232,6 млрд (c $244,1 млрд годом ранее), импорт вырос на 0,8%, до $155,4 млрд (со $154,2 млрд).

Внешнеторговый оборот РФ в январе-июле 2025 года составил $388,0 млрд и по сравнению с январем-июлем 2024 года сократился на 2,6% (с $398,3 млрд).

Экспорт из РФ минеральной продукции за январь-июль 2025 года составил $130,5 млрд, сократившись на 15,0%, металлов и изделий из них - $39,5 млрд, увеличившись на 20,4%, продовольственных товаров и сельхозсырья - $20,5 млрд, снизившись на 14,2%, продукции химической промышленности - $19,1 млрд, увеличившись на 22,5%, машин, оборудования, транспортных средств и других товаров - $15,0 млрд (на 33,9% больше), древесины и целлюлозно-бумажных изделий - $6,1 млрд (на 6,6% больше).

Импорт в РФ за январь-июль 2025 года машин, оборудования, транспортных средств и других товаров составил $74,1 млрд, снизившись на 5,2%, продукции химической промышленности - $31,6 млрд, увеличившись на 6,2%, продовольственных товаров и сельхозсырья - $24,3 млрд, поднявшись на 15,1%, текстиля, текстильных изделий и обуви - $10,7 млрд, увеличившись на 3,1%, металлов и изделий из них - $10,2 млрд, увеличившись на 1,1%.

Как сообщалось, в 2024 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $150,9 млрд, что на 7,8% больше показателя за 2023 год ($140,0 млрд). Экспорт товаров из РФ в 2024 году вырос на 2,0% - до $433,9 млрд, импорт сократился на 0,8%, до $283 млрд.

