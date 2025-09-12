Ozon проведет делистинг своих ADR с биржи Астаны

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Маркетплейс Ozon подал заявление о делистинге американских депозитарных расписок с Международной биржи Астаны (AIX), сообщила компания.

"После редомициляции мы будем обязаны прекратить обращение своих бумаг на иностранных биржах. Делистинг с AIX продиктован необходимостью соблюдения этого требования", - сказали в пресс-службе Ozon.

Последний день торгов бумагами Ozon на AIX - 30 сентября. При этом само решение о делистинге, как ожидается, вступит в силу 27 октября.

Ozon находится в процессе редомициляции холдинговой компании Ozon Holdings PLC с Кипра в Россию. Компания уже подала документы для госрегистрации в качестве МКПАО "Озон" в САР Калининградской области.

Ожидается, что регистрация МКПАО завершится в октябре. После "переезда" акции МКПАО будут торговаться на "Мосбирже".

Ранее сообщалось, что после завершения редомициляции расписки Ozon автоматически конвертируются в акции российского МКПАО - в связи с этим торги бумагами компании на Мосбирже также будут временно приостановлены и возобновятся до конца 2025 года.

Ozon на 31,76% принадлежит ПАО АФК "Система", еще 27,71% - у АО "О23", владельцем которого являются структуры Александра Чачавы; остальные акции в свободном обращении.