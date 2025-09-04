Поиск

Ozon подал документы для регистрации МКПАО в рамках редомициляции в РФ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Кипрская Ozon Holdings PLC подала документы для госрегистрации компании в качестве МКПАО "Озон" в рамках процесса редомициляции в Россию, сообщила компания.

Ожидается, что регистрация МКПАО завершится в октябре, она будет зарегистрирована в САР Калининградской области.

В соответствии с требованиями законодательства РФ, за несколько дней до регистрации компании в качестве МКПАО торги на МосБирже будут временно приостановлены и возобновятся до конца 2025 года (биржа заранее проинформирует об этом инвесторов).

Акционеры Ozon одобрили редомициляцию кипрской компании в РФ в конце декабря. Летом компания сообщила о получении согласия регулятора Кипра на редомициляцию. "Переезд" ожидается завершить до конца 2025 года, по его итогам акции МКПАО будут торговаться на МосБирже.

Ранее сообщалось, что после завершения редомициляции депозитарные расписки Ozon автоматически конвертируются в акции российского МКПАО - в связи с этим торги бумагами компании на бирже будут приостановлены на несколько недель.

"Автоматически в российские акции будут конвертированы расписки, учитываемые в российской инфраструктуре (например, в НРД), которые оказались в ней до момента регистрации МКПАО", - отметила пресс-служба Ozon.

Ozon на 31,76% принадлежит ПАО АФК "Система", еще 27,71% у компании АО "О23", владельцем которой являются структуры Александра Чачавы; остальные акции в свободном обращении.

Ozon Кипр
