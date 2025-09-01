Ozon запускает процедуру регистрации юрлица в РФ в рамках редомициляции

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры Ozon на внеочередном собрании в понедельник утвердили решения, необходимые для завершения процедуры редомициляции.

В частности, в ближайшие дни компания запустит процедуру регистрации юрлица в России, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Ozon.

В свою очередь в распространенном в понедельник пресс-релизе Ozon сообщил, что в рамках ВОСА акционеры Ozon утвердили новую организационно-правовую форму компании в России, определили размер ее уставного капитала, устав. Также совет директоров Ozon был наделен полномочиями на осуществление определенных действий, связанных с редомициляцией.

В конце июля Ozon сообщил, что получил согласие Департамента регистрации компаний и интеллектуальной собственности Кипра на редомициляцию в РФ. Речь идет о редомициляции кипрской Ozon Holdings Limited.

В конце декабря акционеры компании утвердили решение о ее "переезде" в САР Калининградской области, где она продолжит деятельность как МКПАО "Озон".

Ранее Ozon также сообщал, что после завершения редомициляции депозитарные расписки Ozon автоматически конвертируются в акции российского МКПАО - в связи с этим торги бумагами компании на бирже будут приостановлены на несколько недель. Ожидается, что процесс "переезда" должен завершиться до конца 2025 года, по итогам процесса акции МКПАО будут торговаться на Мосбирже.

Ozon на 31,76% принадлежит ПАО АФК "Система", еще 27,71% у компании АО "О23", владельцем которой являются структуры Александра Чачавы; остальные акции в свободном обращении.