"Мосбиржа" 25 сентября приостановит торги расписками Ozon в связи с редомициляцией

Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 17 сентября вводит ограничения кодов расчетов по американским депозитарным акциям Ozon Holdings в связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции.

Как сообщила биржа, с 17 по 23 сентября допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 23 сентября (последний торговый день в стакане T+1 - 22 сентября). 24 сентября допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0. С 25 сентября нет допустимых кодов расчетов.

Ozon находится в процессе редомициляции холдинговой компании Ozon Holdings PLC с Кипра в Россию. Компания уже подала документы для госрегистрации в качестве МКПАО "Озон" в САР Калининградской области.

Ожидается, что регистрация МКПАО завершится в октябре. По итогам "переезда" акции МКПАО будут торговаться на "Мосбирже".

