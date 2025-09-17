Geely может локализовать в Нижнем Новгороде выпуск нескольких моделей

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Китайский автопроизводитель Geely может локализовать производство автомобилей бренда в Нижнем Новгороде, где весной 2026 года планируется начать сборку машин под российским брендом Volga, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на два источник в автопроме.

О планах локализации Geely в сотрудничестве с нижегородским автозаводом в начале сентября сообщал телеграм-канал "Русский автомобиль". Теперь "Коммерсантъ" пишет, что речь может идти о локализации седана Geely Emgrand и кроссовера Geely Monjaro. Еще один источник издания предполагает возможное производство также седана Geely Preface.

Для реализации этих планов Geely, как предполагает газета, будет сотрудничать со структурами АО "Производство легковых автомобилей" (ПЛА), которое владеет брендом Volga и имеет доступ (по данным на 2024 год - на правах аренды) к легковому конвейеру нижегородского автозавода, где до 2022 года собирались модели Volkswagen.

Сроки реализации проекта собеседники "Коммерсанта" не называют. Издание в этом контексте упоминает недавние заявления первого вице-премьера Дениса Мантурова о том, что старт сборки автомобилей Volga намечен на весну 2026 года. "Коллеги уже несколько раз озвучивали и передоговаривались на предмет партнерских отношений с разными коллегами. Насколько мне докладывалось, они рассчитывают к весне следующего года уже начать первые этапы сборки и производства", - говорил Мантуров, не уточняя параметры проекта.

Ранее ПЛА для запуска автобренда Volga пыталась договориться о кооперации с китайским Changan. В мае 2024 года компания представила премьер-министру Михаилу Мишустину на выставке ЦИПР предполагаемый модельный ряд: седан С40 и кроссоверы К30 и К40, в которых автоэксперты узнали Changan Raeton Plus, Oshan X5 Plus суббренда Changan и Changan Uni-Z. Однако сотрудничество с Changan не получило продолжения.

Комментарий в Geely по поводу локализации в РФ "Коммерсанту" не предоставили, а в ПЛА изданию заявили, что "не ведут переговоры с Geely по выпуску моделей данной компании в России". Вместе с тем в российской компании отметили, что изучают различные возможности для выхода на рынок легковых автомобилей, в том числе варианты разработки собственной платформы, сотрудничества с поставщиками агрегатов и компонентов, кооперации с зарубежным автопроизводителем. "Решение в пользу того или иного сценария будет принято на основе всестороннего технического и экономического анализа с учетом прогнозов развития авторынка в России", - сказали в ПЛА.

По данным "Автостата", бренд Geely по итогам восьми месяцев 2025 года занимает на российском авторынке четвертое место по популярности с результатом продаж в 52,7 тыс. шт. (-45,6% год к году), его рыночная доля составляет 6,8% (-2,8 п.п.). При этом на шестом месте находится бренд Belgee, который также представлен автомобилями Geely - собираемыми на белорусском автозаводе и импортируемыми в Россию. Его продажи за тот же период выросли на 50,9%, до 32,2 тысячи штук, а доля рынка удвоилась, составив 4,2%. Модели Belgee X50 (Geely Coolray) и Geely Monjaro в августе входили в десятку наиболее популярных на российском рынке с результатами продаж 5,1 тысячи штук (+59,5% г/г) и 3,3 тысячи штук (-15,4% г/г) соответственно.

Источник "Коммерсанта" предполагает, что автомобили Geely более массового сегмента для российского рынка, вероятно, продолжат собирать в Белоруссии, а более "высокие" модели встанут на конвейер в России. Другой собеседник газеты отмечает, что на планы по локализации Geelу могли повлиять перспективы роста утильсбора и фактор того, что "дверь из Белоруссии может быть прикрыта".