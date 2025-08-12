Поиск

Продажи автомобилей Belgee в РФ выросли на 36,6%

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Объем продаж автомобилей белорусского бренда Belgee на российском рынке в январе-июле 2025 года увеличился на 36,6% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, сообщило профильное агентство "Автостат".

"Продажи автомобилей Belgee в России продолжают расти. Так, за январь-июль 2025 года в нашей стране реализовано 24344 новых автомобиля белорусской марки, что на 36,6% больше, чем за семь месяцев 2024-го", - говорится в сообщении.

"При этом, стоит отметить, что такую динамику бренд показывает на фоне общего падения российского рынка легковых автомобилей (-23,9%)", - отметили в "Автостате".

Вместе с тем, динамика продаж снизилась. Как ранее сообщалось, по итогам I квартала текущего года рост объема продаж автомобилей Belgee в России составлял 46% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

Автомобили Belgee представляют собой локализованные версии китайских моделей Geely. В настоящее время Belgee представлен на российском рынке кроссовером X50, созданным на основе китайской модели Geely Coolray, и среднеразмерным кроссовером X70 - адаптированной под российские условия эксплуатации версией китайской модели Geely Atlas Pro.

До июня 2024 года бренд Belgee в России не был представлен официально. Продажи осуществлялись напрямую с белорусского завода конечным покупателям, а также в дилерских салонах республики. В начале июня Belgee заявил об официальном выходе на российский рынок, его эксклюзивным дистрибьютором в РФ с 1 июля является компания "Слава Моторс Рус".

