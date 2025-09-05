Старт сборки автомобилей Volga в РФ намечен на весну 2026 года

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Сборка автомобилей под брендом Volga может стартовать весной 2026 года, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в пятницу.

Как сообщалось, потенциальным партнером проекта по запуску бренда Volga ранее рассматривался китайский Changan, три перелицованные модели которого осматривал на выставке ЦИПР-2024 в Нижнем Новгороде премьер Михаил Мишустин. Наладить выпуск хотела нижегородская фирма "Производство легковых автомобилей" (ПЛА) на арендованной у "Группы ГАЗ" площадке нижегородского автокластера.

Выпуск хотели начать в режиме крупноузловой сборки еще в прошлом году, а в 2025 году - уже в режиме полного цикла. Впрочем, при участии Changan проект так и не состоялся.

Телеграм-канал "Русский автомобиль" в начале сентября этого года сообщал, что теперь переговоры о привлечении в проект Volga ведутся с китайским автоконцерном Geely. Однако официально эта информация не подтверждалась.

"Коллеги с "ГАЗа" уже несколько раз озвучивали и передоговаривались на предмет партнерских отношений с разными коллегами. Насколько мне докладывалось, они рассчитывают к весне следующего года уже начать первые этапы сборки и производства", - сказал Мантуров журналистам, комментируя текущий статус проекта по созданию отечественного автобренда.

Подробностей о проекте он не привел.