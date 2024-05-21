В России в 2024 году начнут выпускать автомобили Volga трех моделей

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В 2024 году на площадке нижегородского автокластера будут выпускать новые автомобили Volga трех моделей. Бренд представили премьер-министру Михаилу Мишустину, когда он осматривал выставку "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2024).

Вниманию премьера была представлена новая линейка автомобилей Volga. Машины представлены в трех классах: Volga С40 - седан класса D, Volga К30 - кроссовер класса С, Volga К40 - кроссовер класса D.

На всех трех моделях установлены бензиновый мотор мощностью 188 л.с. (300 Нм) и 7-ступенчатая автоматическая коробка передач. Автомобили оснащены интеллектуальными системами помощи водителю, в мультимедийную систему интегрированы отечественные сервисы.

Выпускать машины Volga начнут в 2024 году, с 2025 года - в режиме полного цикла.

Мишустин отметил, что новые машины выглядят современно, но обратил внимание на необходимость локализации производства сначала хотя бы тех деталей машины, которые не являются технологически сложными.

"У вас где сделан руль, китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы", - сказал Мишустин и напомнил, что производство соответствующих композитных материалов налажено, например, в "Алабуге".

В пресс-службе бренда отметили, что у компании "большие планы по локализации": "Начнем мы с критически значимых узлов, таких как двигатель и трансмиссия, следующим шагом будут кузовные детали и элементы интерьера в том числе и руль".

Руководитель АО "Производство легковых автомобилей" Александр Подоплелов также сообщил о планах создания отечественного производства "большинства критически важных компонентов". "В настоящий момент нижегородские инженеры прорабатывают решения, которые позволят организовать глубокую локализацию платформы и основных узлов и агрегатов. В нижегородском автомобильном кластере есть все, чтобы реализовать это - опыт, традиции, производственные компетенции и лучшая инженерная школа в стране", - передал он через пресс-службу.