Экспорт российского мяса птицы в I квартале вырос на 28% до 100 тысяч тонн

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Россия в первом квартале 2025 года, по предварительным оценкам, экспортировала 100 тысяч тонн мяса птицы, что на 28% больше, чем годом ранее, сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт".

Экспортная выручка выросла на 39% и превысила $200 млн.

"В начале 2025 года позитивную динамику показывает экспорт всех основных категорий сегмента. Так, отгрузки куриного мяса и субпродуктов за год увеличились на 28%, до 91 тысячи тонн, мяса и субпродуктов индейки - на 25%, до более 8 тысяч тонн, мяса и субпродуктов утки - на 31%, до 552 тонн", - заявил через пресс-службу руководитель "Агроэкспорта" Илья Ильюшин.

Крупнейшим покупателем российского мяса птицы остается Китай: в январе-марте в эту страну поставлено 39 тысяч тонн, что на 18% больше, чем в январе-марте 2024 года. Второй импортер - Саудовская Аравия, куда отправлена 21 тысяча тонн, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее. На третьем месте - Казахстан с объемом 11 тысяч тонн (на 11% больше).

Наряду с увеличением объемов произошло расширение географии поставок. Если в первом квартале 2024 года отгрузки мяса птицы осуществлялись в 50 стран, то в январе-марте этого года - в 55.

По данным Национального союза птицеводов, которые привел "Агроэкспорт", в первом квартале экспорт российской продукции птицеводства в страны дальнего зарубежья увеличился примерно на 29%. "Этот результат подтверждает высокую востребованность отечественного мяса птицы на внешних рынках и отражает положительные тенденции в развитии экспортного потенциала отрасли", - считает руководитель направления ВЭД и сертификации союза Дарья Подымова.

По ее словам, рост обусловлен, в первую очередь, стабильной работой ведущих российских предприятий, которые наращивают мощности, ориентированные на экспорт, и расширяют каналы поставок. Кроме того, экспорт увеличился за счет повышения эффективности логистики, адаптации к требованиям стран-импортеров, системной работы по продвижению продукции на внешних рынках.

По итогам года Национальный союз птицеводов ожидает рост экспорта мяса птицы на уровне 5-6%, при этом в условиях сохранения положительной конъюнктуры и ряда других факторов показатель может быть выше.

В федеральном центре также сообщили, что группа "Черкизово" в первом квартале 2025 года увеличила экспорт продукции из курицы на 42%, продукции из индейки - почти в 1,7 раза. По курице драйвером роста стали поставки в страны СНГ, выросшие почти в 1,6 раза. В частности, объем отгрузок в Узбекистан и Азербайджан вырос кратно. Экспорт в Китай увеличился на 24%. По индейке драйвером роста стали поставки в страны дальнего зарубежья: экспорт в Китай вырос более чем в 1,6 раза, в страны Персидского залива - в два раза.

По итогам 2025 года "Черкизово" планирует увеличить экспорт мяса птицы не менее чем на 20%, сообщили в "Агроэкспорте" со ссылкой пресс-службу группы.