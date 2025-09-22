Поиск

Основатель "Делимобиля" заявил, что электромобили в каршеринге в Европе не окупаются

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Использование электромобилей в каршеринговых парках сегодня не окупается нигде в Европе, в России для каршеринга был бы эффективен природный газ, сказал "Интерфаксу" основатель и председатель совета директоров "Делимобиля" Винченцо Трани.

"Делимобиль" в конце 2024 года заявлял о планах запуска в Калининграде электромобильного каршеринга при участии структуры "Росатома" (АО "ТВЭЛ"). Парк сервиса предполагалось наполнить машинами "Амберавто А5" сборки калининградского "Автотора". Однако недавно в "Делимобиле" сообщили, что проект поставлен на паузу, так как для него не получилось найти экономически обоснованную модель.

Трани рассказал, что условия участия "Делимобиля" в проекте электрокаршеринга в Калининграде с начала его обсуждения изменились и стали нерентабельными.

"Мы хотим, чтобы наш бизнес приносил государству пользу, а не был субсидирован государством. Мы всегда готовы вернуться к подобному решению в любой точке России, если мы останемся в прибыли и без необходимости работать через субсидии. Понимаете, субсидия должна быть чем-то временным, она не должна переходить в некое постоянство. Поэтому электромобиль для нас на сегодняшний день проблематичен", - сказал он.

"Особенность каршеринга заключается в том, что логистика этого вида деятельности сильно ограничивает использование электромобилей. На сегодняшний день каршеринг с электромобилем не окупается - это факт для всех стран Европы. В Италии есть электрокаршеринг - глубоко убыточный. Поэтому нам очень важно понимать условия, которые предоставляются для запуска каршеринга на базе электромобилей. За этим, конечно, есть будущее, но оно тесно связано с развитием инфраструктуры и другими условиями", - сказал Трани.

По его мнению, электромобиль является транзитной моделью автотранспорта на пути к переходу с бензина на водород.

"У водородного вида транспорта двигатель такой же электрический, при этом разница в зарядке электромобиля и машины на водородном топливе существенна. Но индустрия пока к водороду не готова, поскольку двигатели водородные стоят очень дорого. Поэтому производители хотят перевести нас с бензина на электричество, чтобы получить время потом перевести нас с электричества на водород", - сказал Трани.

Для российского рынка перспективным было бы более широкое использование газомоторного топлива.

"Имея метан, имея природный газ, очень жаль, что Россия не использует его по максимуму. У нас проект по метану был развернут в разных городах, и он на самом деле очень успешен. С точки зрения экологии - потому что он чистый, и с точки зрения эффективности использования в каршеринге. Поэтому, если бы передо мной стояла задача сфокусироваться на "чистом автомобиле" и на "чистой бизнес-модели" с точки зрения окружающей среды, я однозначно моментально пошел бы в направлении метана и природного газа", - сказал Трани.

Винченцо Трани Делимобиль Росатом ТВЭЛ Калининград Италия Европа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп одобрит сделку по TikTok на этой неделе, Oracle переобучит ее алгоритм

Трамп одобрит сделку по TikTok на этой неделе, Oracle переобучит ее алгоритм

Акции "М.Видео" подешевели на 21% на новостях о допэмиссии

Россия вышла на второе место среди поставщиков мяса птицы в Китай

Россия вышла на второе место среди поставщиков мяса птицы в Китай

Цена нефти Brent подросла до $67,15 за баррель

Экспорт легковых автомобилей из КНР в РФ в августе вырос м/м на 28,2%, грузовиков – упал на 68,2%

Экспорт легковых автомобилей из КНР в РФ в августе вырос м/м на 28,2%, грузовиков – упал на 68,2%

РФ в июле обновила рекорд поставок газа в КНР, экспортировав 4,25 млрд куб. м газа

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7199 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });