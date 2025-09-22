Основатель "Делимобиля" заявил, что электромобили в каршеринге в Европе не окупаются

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Использование электромобилей в каршеринговых парках сегодня не окупается нигде в Европе, в России для каршеринга был бы эффективен природный газ, сказал "Интерфаксу" основатель и председатель совета директоров "Делимобиля" Винченцо Трани.

"Делимобиль" в конце 2024 года заявлял о планах запуска в Калининграде электромобильного каршеринга при участии структуры "Росатома" (АО "ТВЭЛ"). Парк сервиса предполагалось наполнить машинами "Амберавто А5" сборки калининградского "Автотора". Однако недавно в "Делимобиле" сообщили, что проект поставлен на паузу, так как для него не получилось найти экономически обоснованную модель.

Трани рассказал, что условия участия "Делимобиля" в проекте электрокаршеринга в Калининграде с начала его обсуждения изменились и стали нерентабельными.

"Мы хотим, чтобы наш бизнес приносил государству пользу, а не был субсидирован государством. Мы всегда готовы вернуться к подобному решению в любой точке России, если мы останемся в прибыли и без необходимости работать через субсидии. Понимаете, субсидия должна быть чем-то временным, она не должна переходить в некое постоянство. Поэтому электромобиль для нас на сегодняшний день проблематичен", - сказал он.

"Особенность каршеринга заключается в том, что логистика этого вида деятельности сильно ограничивает использование электромобилей. На сегодняшний день каршеринг с электромобилем не окупается - это факт для всех стран Европы. В Италии есть электрокаршеринг - глубоко убыточный. Поэтому нам очень важно понимать условия, которые предоставляются для запуска каршеринга на базе электромобилей. За этим, конечно, есть будущее, но оно тесно связано с развитием инфраструктуры и другими условиями", - сказал Трани.

По его мнению, электромобиль является транзитной моделью автотранспорта на пути к переходу с бензина на водород.

"У водородного вида транспорта двигатель такой же электрический, при этом разница в зарядке электромобиля и машины на водородном топливе существенна. Но индустрия пока к водороду не готова, поскольку двигатели водородные стоят очень дорого. Поэтому производители хотят перевести нас с бензина на электричество, чтобы получить время потом перевести нас с электричества на водород", - сказал Трани.

Для российского рынка перспективным было бы более широкое использование газомоторного топлива.

"Имея метан, имея природный газ, очень жаль, что Россия не использует его по максимуму. У нас проект по метану был развернут в разных городах, и он на самом деле очень успешен. С точки зрения экологии - потому что он чистый, и с точки зрения эффективности использования в каршеринге. Поэтому, если бы передо мной стояла задача сфокусироваться на "чистом автомобиле" и на "чистой бизнес-модели" с точки зрения окружающей среды, я однозначно моментально пошел бы в направлении метана и природного газа", - сказал Трани.