В ЕК скоро раскроют подробности предложения повысить таможенную пошлину на нефть из России

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - План повысить таможенную пошлину Евросоюза на российскую нефть объясняется намерением ЕС оказать дополнительное давление на российскую экономику, заявил на брифинге пресс-секретарь Еврокомиссии Олоф Жилл.

"Что касается применения таможенной пошлины на импорт российской нефти, да, она предусмотрена. Скоро мы вам сообщим больше подробностей, но контекст, объясняющий данное предложение, - это желание оказать дополнительное давление на российскую военную экономику, - сказал он. - Это всё, что я могу сейчас сказать. И мы представим вам это предложение, как только сможем".

Так он ответил на вопрос, что повлияло на позицию ЕК, включавшую ранее меры в отношении российской нефти в санкции и отказывавшуюся от применения пошлины, на которой настаивал президент США Дональд Трамп, а теперь решившую ее ввести.

По его словам, "обязательством Еврокомиссии остается работа в сотрудничестве со своими основными международными партнерами, чтобы делать всё возможное для ослабления российской военной экономики".

Представитель ЕК отметил, что в 19-м пакете санкций предусмотрены "строгие целенаправленные меры, которые добавятся к оказываемому уже давлению благодаря другим санкциям в отношении российской экономики".

Накануне он напомнил о заявлении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен 23 сентября в Нью-Йорке о том, что ЕК намерена "повысить тарифы на нефть, импортируемую из России". Тогда же пресс-секретарь объяснил, что повышение пошлины на нефть не имеет отношения к 19-му пакету санкций и будет утверждаться квалифицированным большинством государств-членов ЕС как торговая мера.

