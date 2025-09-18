Поиск

Трамп надеется на хорошие новости в украинском урегулировании. Обобщение

Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп провёл в четверг пресс-конференцию с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, на которой заявил, что ожидает получить положительные сигналы в решении украинского кризиса.

"Я надеюсь, у нас будут хорошие новости для вас", - сказал Трамп.

Говоря об урегулировании, президент США отметил сложность достижения прогресса. "Это та война, которую я считал самой простой благодаря моим отношениям с президентом Путиным. Но он меня подвёл", - заявил Трамп. Он добавил: "Посмотрим, как всё сложится".

При этом, отвечая на вопрос журналистов в Лондоне, жалеет ли он о своей встрече с российским лидером, американский президент сказал: "Нет".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова искать компромиссы в украинском урегулировании при условии, что российские интересы в сфере безопасности будут учтены. "Мы ведь пониманием - и президент Путин не раз это говорил - все равно в конечном итоге устойчивые договоренности - это компромисс. И мы готовы их искать при условии, что наши законные интересы в сфере безопасности, законные интересы русских людей на Украине будут обеспечены так же, как будут обеспечены и законные интересы других участников такой договорённости", - сказал Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

Давление на Москву

Стармер заявил, что обсуждал на встрече с Трампом украинское урегулирование и усиление давления на Москву. "Мы также работаем над тем, чтобы остановить гибель людей на Украине (...) мы обсудили то, как мы можем дальше укреплять оборону, поддержать Украину и решительным образом нарастить давление на Россию, убедить её согласиться на долгосрочное мирное соглашение", - сказал британский премьер.

Со своей стороны, американский лидер выразил мнение, что снижение цен на нефть позволит добиться урегулирования украинского кризиса. "Очень просто: если цена на нефть упадёт, то России придётся прекратить, у неё не будет иного выбора, кроме как прекратить", - сказал Трамп.

При этом Трамп назвал "нечестным" то, что европейские государства и другие страны закупают нефть у РФ. Он заверил, что цены на нефть будут снижаться, в частности, из-за усилий США, которые, по словам Трампа, добывают нефть больше, чем кто-либо ещё.

Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что призыв Трампа к странам ЕС отказаться от закупок российской нефти свидетельствует о заинтересованности Вашингтона в монополизации европейского энергетического рынка. "США всегда заинтересованы в монополизации европейского энергорынка, чтобы продавать собственную, подчеркну, более дорогую нефть", - сказала Захарова на брифинге.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что, по мнению Трампа, пошлины в отношении стран, покупающих у РФ нефть, эффективнее в оказании давления на Москву, чем санкции. "В ходе звонка Трамп повторил, что предпочитает пошлины санкциям", - заявили источники, говоря о недавнем телефонном разговоре президента США с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

